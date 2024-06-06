陸委會：台灣旅行團赴陸成員被留置 其他團員回台後才放人

陸委會6日表示，針對近日有網友表示參加南京藝術書展被查一事，已注意到相關訊息並在查證中。陸委會另指出，有旅行團成員在赴陸旅遊的途中被帶走，直到旅行團回台後幾天才被放出來，為首次看到有旅行團成員在大陸被留置的狀況，陸委會提醒，旅行團導遊或領隊若遇到上述情形，應依法通報。

有網友5日在社群平台Threads發文表示，日前報名參加南京藝術書展，卻在活動會場經公安翻閱其攝影書後被帶到當地派出所，公安對該名網友表示，因涉及傳播淫穢圖像，依法行政拘留24小時，該名網友所販售的商品也全部被沒收。

陸委會對此回應，已注意到相關訊息，正在查證中。

陸委會副主委梁文傑指出，因中共《國家安全法》和《反間諜法》新規上路的關係，個人被留置或查察的狀況，確實有增加。此前陸委會也呼籲國人慎思赴陸之必要性，提醒目前在陸生活、投資經商、求學發展之國人，務必留意相關法令規定，謹言慎行，以避免觸法遭致處罰或危及人身安全。

針對赴陸旅行團成員首次被留置的情況，陸委會表示，其留置原因仍在調查中，並提醒，類似狀況可能不會只發生在個人自由行，即使參加旅行團也可能遇到被留置、查察的狀況。

陸委會也提醒，旅行團領隊或導遊若遇上述情形應依照《旅行業管理規則》第39條規定通報，即旅行業辦理國內、外觀光團體旅遊及接待國外、香港、澳門或大陸地區觀光團體旅客旅遊業務，發生緊急事故時，應為迅速妥適處理，維護旅客權益，對受害旅客家屬應提供必要協助。事故發生後24小時內應向交通部觀光局報備，並依緊急事故之發展及處理情形為通報。