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海峽論壇召開在即 陸委會：已有雲林與金門2縣參加
2024年海峽論壇即將召開，陸委會重申「不樂見」地方政府參與的立場，並指出目前已經有雲林、金門兩縣市首長申請參加。
陸委會副主委梁文傑6日下午在記者會上，就中共將舉辦第16屆「海峽論壇」重申政府政策立場指出，「海峽論壇」為中共對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動；亦不得與陸方合作辦理：「海峽論壇」本質為中共統戰平台。陸方不可在台舉辦論壇分支活動及延續性活動；我地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦論壇相關活動，或造成任何在台辦理事實。
他表示，政府禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動；不樂見地方政府人員參加相關活動，呼籲國內各界遵守相關規範，奉勸我民眾及民間團體，勿配合中共對台統戰操弄。他還強調禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」：禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。
梁文傑透露，目前已經申請送件將參加海峽論壇的地方首長，包含雲林縣與金門縣，但他強調「基本上不樂見，但中央政府也不會去阻擋」。
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