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中國4省市相繼召開國安會議 維護政權安全放首位

中央社／ 台北6日電

中國上海、重慶、安徽、雲南近期相繼召開國安會議，部署今年下半年的維穩任務，強調要把維護國家政治安全，特別是「政權安全」放在第一位，並加強意識形態等領域風險排查。

北京青年報微信公眾號「政知見」報導，5月15至6月3日期間，上海、重慶、安徽和雲南等多個省分的省級黨委書記以地方政府「國安委主任」身分主持國安會議。

報導稱，此次各地省籍國安委會議有兩個重點，第一是把維護國家政治安全放在第一位。安徽省委書記韓俊指出，「要把維護國家政治安全特別是政權安全、制度安全放在第一位」，並且「加強意識形態等領域風險隱患排查」，對容易誘發政治問題的重大突發事件敏感因素，及苗頭性、傾向性問題做到站位高遠，看得清楚，應對迅速。

第二是強化風險監測預警體系建設。韓俊強調，要加強大數據監測分析等技術手段建設和應用，經常展開模擬推演和實戰演練，加快構建立體高效的國家安全防護體系。

對此，自由亞洲電台（RFA）引述旅居美國資深評論人士陸軍表示，國安會議由省級權力機構的一把手親自抓，說明對國家安全重視程度進一步提高，不僅是擔憂中共政權危機，更反映出他們意識形態方面的考慮。

旅居日本的學者金女士表示，這表明中國政府面臨嚴重政權危機，當國內經濟下滑、企業倒閉、高失業率高通膨等社會問題不斷，同時對外與俄羅斯結盟、叫囂解放台灣、面對西方經濟制裁壓力，「可謂民怨沸騰，只能採取鐵腕手段應對反抗。」

4月15日，中共總書記習近平以中央國家安全委員會主席名義主持召開中央國家安全委員會第一次會議，強調要以政治安全為根本，走出一條中國特色國家安全道路。

一個月後的5月15日，上海市舉行國安會議表示，要「堅決維護政治安全，築牢經濟安全基礎，切實維護文化安全，守牢城市運行安全底線」。

上海 國安會 風險

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