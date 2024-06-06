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張曉明辭全國政協委員 3個月前被免去副秘書長

中央社／ 台北6日電
被免去全國政協副秘書長職務的張曉明。（影片截圖）
被免去全國政協副秘書長職務的張曉明。（影片截圖）

中國全國政協常委會今天通過，接受張曉明辭去全國政協常委、委員，不過全國政協常委會仍以「同志」相稱。張曉明曾任香港中聯辦主任，3月才被免去全國政協副秘書長一職。

據新華社，政協第14屆全國委員會常務委員會第7次會議6日上午在北京閉幕。經表決，「會議通過關於接受張曉明同志辭去第14屆全國政協常委、委員的決定」。

在此之前，全國政協常委會第5次會議3月2日通過免去張曉明全國政協副秘書長的職務。

公開簡歷顯示，張曉明，1963年9月生，江蘇泰興人。1986年加入中國國務院港澳辦後，歷任多職；2012年由港澳辦副主任升任香港中聯辦主任。

2020年2月，中共決定將中央港澳工作協調小組提升為領導小組，新的領導小組辦公室主任由全國政協副主席兼時任秘書長夏寶龍擔任。張曉明則被免去港澳辦主任職務，改任分管日常工作的副主任、黨組副書記，但仍屬正部長級。

2022年6月，張曉明轉任全國政協副秘書長（正部長級），在當年10月舉行的中共20大未再連任中央委員。

全國政協去年換屆，張曉明獲任命為常委、委員，繼續擔任副秘書長。去年兩會期間，他擔任新聞報導組組長，並主持全國政協會議開幕前的新聞發布會。

據港媒此前報導，張曉明自2020年以來的職務變動，雖保留了正部級，但職位的重要性減低，可能與他擔任中聯辦及港澳辦主任期間，香港經歷2014「雨傘」運動及2019年「反送中」運動等的政治風波有關。

主任 同志 香港

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