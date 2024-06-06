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NASA稱願航太合作 陸外交部：對美中合作始終持開放態度

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。圖／取自微博
大陸外交部發言人毛寧。圖／取自微博

據大陸環球時報，大陸外交部發言人毛寧6日主持例行記者會。對於美國太空總署署長尼爾遜表示對與中國進行太空合作持歡迎態度，毛寧表示，中方對同美國開展航天交流合作始終持開放態度，但當前中美航天合作面臨一些問題和困難，根源在於美方「沃爾夫條款」。如果美方真心希望推動中美航太合作，就應採取務實措施消除這些障礙。

環球時報記者提問稱，昨天，美國太空總署署長尼爾遜祝賀嫦娥六號月球計劃取得成功並表示，美中之間在包括火星探測等領域開展了良好合作，雙方有許多消除衝突、進行合作的機會，對同中國增加太空對話與合作持歡迎態度。發言人對此有何回應？

毛寧對此表示，嫦娥六號完成世界首次月球背面採樣起飛，邁出了人類和平利用外空的歷史性步伐。我們注意到世界上許多國家對這次任務給予高度關注和正面評價，中方對同美國開展航天交流合作始終持開放態度。

她表示，雙方曾經建立了地球科學和太空科學航天合作工作小組、中美政府間民用航太對話機制，應美方要求兩國主管機關建立了中美火星探測器軌道資料交換機制，確保雙方火星探測任務長期順利運作。

毛寧稱，但當前中美航天合作面臨一些問題和困難，根源在於美方「沃爾夫條款」等國內法阻礙了兩國航天機構正常的交流對話。如果美方真心希望推動中美航太領域的交流合作，就應採取務實措施消除這些障礙。

太空 毛寧

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