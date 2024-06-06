金廈兩岸中線放流569萬尾魚苗 官員隔船互動不敢越界

配合世界海洋日，金門縣水產試驗所與廈門市海洋發展局今天上午舉辦兩岸聯合魚苗放流活動，為金廈海域添入經濟魚苗約569萬尾，其中包含高經濟價值的黃魚、鮸魚等，但因為現在兩岸關係敏感，廈金官員只能隔著船禮貌互動，一切「按表」操課，不敢多做接觸，深怕「越界」。

金廈兩岸聯合放流活動自104年起，至今累計海上放流魚苗數逾千萬尾，其成效深受兩岸漁民肯定。兩岸放流進入第十年，為了宣示「兩岸共護一片海」的精神，今年擴大辦理，邀請兩岸釣魚協會、漁民朋友共襄盛舉，相較於過往的互動熱絡，今年因為兩岸關係敏感，除了陸方官員都不敢受訪外，甚至雙方互動也僅止於在各自船上「隔空、隔船」寒暄，不像過往可以登上彼此的船，一起拍合照甚至受訪。

金門副縣長李文良在今天上午10點多偕同縣議員洪鴻斌、陳泱瑚、陳錦偉、張雲量與建設處長黃儒新、區漁會及縣水試所代表搭乘試驗船金門號、金門護漁號，與金門縣釣魚協會、漁船等民間船舶十數艘一同出航，前往金廈海域211航標與廈門市台辦副主任虞聖堅、廈門市海洋發展局長曾東生、廈門市海洋漁業局總工程師林懷遠及廈門市釣魚協會會合，在金廈雙方交換贈禮後，開始放流活動。

李文良表示，兩岸聯合放流今年已經邁向第十年，兩岸一起野放各式魚苗，如鱟、鳳螺與不少魚種，期盼在兩門水域之間有更豐富永續的海洋資源。

據了解，此次金門縣水試所放流所孵育培苗57萬尾，有黑鯛5萬尾、黃鰭鯛3萬尾、七星鮸4萬尾、鳳螺20萬顆、成鱟200隻及岸際放流遠海梭子蟹25萬隻，加上廈方放流魚苗512萬尾，當中有黃鰭鯛3萬尾、黑鯛3萬尾、赤點石斑魚3萬尾、斜帶髭鯛3萬尾及大黃魚500萬尾，數百萬魚苗順著魚梯滑入海中的景象，十分壯觀。