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羅奇指香港玩完 港府回應：香港前景仍亮麗

中央社／ 香港6日電

香港當局近日不點名地回應摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（StephenRoach）的「香港玩完」論，強調香港前景仍然亮麗。

港府昨天深夜發表聲明，指近日有「個別人」就香港經濟及金融發展發表的評論，其論點顯然忽視香港的既有優勢及當前良好的發展勢頭，在數據及事實前完全站不住腳。

一般相信，所謂的「個別人」，是指羅奇。

港府在聲明中指中國大陸及香港的經濟正穩步增長，同時強調香港的國際金融中心地位不斷鞏固提升，港股市值超過港幣33兆元（下同，約新台幣136兆元），是1997年回歸時的10倍。

在財富管理方面，香港的資產管理規模超過30.5兆元，另有市場報告推算香港有超過2700個單一家族辦公室，是高資產值擁有人落戶及發展的理想地點。

聲明表示，在「一國兩制」之下，香港的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色無可比擬。

聲明又指基本法保障言論自由和新聞自由，而港府一直採取開放態度，聽取各方務實而有建設性的寶貴意見，但面對國際政治環境錯綜複雜，外部勢力不時刻意造謠，歪曲香港的狀況，港府絕不能袖手旁觀，容許他人肆意抹黑香港，必須對刻意抹黑或毫無根據的批評作出迅速澄清，駁斥謬誤。

聲明又列舉了香港近年在吸引人才和招商引資方面成果。

聲明重申，港府一直嚴格按照基本法，全面準確落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針。

今年2月12日，羅奇在英國金融時報撰文，提出「香港玩完」的觀點，並指出香港的命運由本地政治、中國經濟因素及中美關係三大因素組成，三者都難以處理。

本月初，羅奇再度訪港，他接受明報專訪時說，現在仍維持「香港玩完」的觀點。

他說，香港與中國大陸在經濟及政治上的連結愈趨緊密，香港能改變的空間愈來愈小，因此現在仍維持「玩完」的觀點。

他強調，自2019年，香港的「一國兩制」定義已改變，「不代表沒有兩種制度，只是我們未必願意承認，是更有中國特色的兩制」。

一國兩制 香港

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