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美媒：烏克蘭拒「六點共識」 暗批中國立場失衡

中央社／ 台北6日電
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

中國外長王毅4日重申解決俄烏衝突的「六點共識」，並指「俄烏兩國也肯定共識的大部分內容」；但美媒報導，烏克蘭隨後發表聲明，暗指中國在促進實現烏克蘭公正和永久和平上未能採取平衡的立場，婉拒「六點共識」。

中國外交部日前表示不參加在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，不過仍積極就俄烏議題發言。中國外長王毅4日表示，中國和巴西提出解決俄烏衝突的「六點共識」，超過20個國家支持，且「俄烏兩國也肯定共識的大部分內容」。

六點共識要點包括，有關各方降溫局勢、對話談判、加大相關地區人道主義援助，支持交換戰俘、反對大規模殺傷性武器、反對攻擊核電站、反對割裂世界及製造封閉的政治或經濟集團。

美國之音今天報導，烏克蘭外交部當地時間4日發表聲明，指注意到中國外長王毅有關烏克蘭問題的談論，強調烏克蘭相信所有真心希望烏克蘭恢復和平的國家都應當合作，確保下週的和平峰會成功舉辦，「而不是做出破壞峰會的努力」。

聲明表示，中國高級官員參與和平峰會本可以提供一個機會，為實現烏克蘭公正及永久和平，並恢復其領土完整做出實際可行的貢獻。自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，中國領導人與侵略國俄羅斯的領導人舉行4次峰會。在這種情況下，中國參與和平峰會將是中國採取一個平衡立場的重大訊號。

聲明強調，烏克蘭作為遭受俄羅斯入侵所帶來的全面衝擊的一方，必須定義什麼是和平。實現這和平的「唯一」公正的基礎是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出的和平方案。

澤倫斯基2022年11月在由20個主要經濟體組成的20國集團（G20）峰會上首次宣布他的十點和平方案；包括保障烏克蘭的領土完整、俄羅斯完全撤軍、設立特別法庭起訴俄羅斯的戰爭罪行等。

澤倫斯基2日在新加坡出席香格里拉對話會議時，公開批評中國施壓其他國家抵制15日和16日在瑞士舉行的烏克蘭和平高峰會。指俄羅斯正在利用中國的影響力和中國外交官，竭盡全力破壞這次峰會。

華盛頓智庫「國防重點」（Defense Priorities）大戰略計畫主任、紐約市立大學榮譽退休教授梅農（RajanMenon）近日對美國之音表示，澤倫斯基之所以如此坦率地批評中國，因為他已經意識到繼續拉攏北京已經沒有意義。

俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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