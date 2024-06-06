原能署理事會伊核決議中國反對 李松：對抗解決不了伊核問題

據新華社，國際原子能總署理事會當地時間6月5日，法國、英國、德國等就伊朗核問題推動通過對伊施壓決議。理事會35個成員國中，中國和俄羅斯對決議投反對票，南非、印度、沙烏地阿拉伯、印尼、土耳其等12個開發中國家投下棄權票。中國常駐國際原子能總署代表李松大使發言闡述中方立場，表示對抗解決不了伊朗核問題。

據美聯社，就在一周多前，國際原子能總署的一份報告稱，伊朗進一步增加了濃縮鈾庫存，達到接近武器級的水平，這是德黑蘭試圖穩步向國際社會施加壓力的最新舉措。維也納國際原子能總署總部由 35名成員組成的理事會進行了投票，這一投票可能升高該機構與伊朗之間的緊張關係，伊朗對先前的類似決議做出了強烈反應。

報導同時指出，理事會的此一譴責決議不具有法律約束力，但發出了強烈的政治和外交訊息。

新華社報導，李松指出，5月初，國際原子能總署總幹事格羅西成功訪問伊朗，與伊方保持建設性互動，共同致力於在伊保障監督工作正常推進。伊朗剛走出國喪，本月還將舉行大選，在這樣特殊背景下，個別國家出於政治化目的挑動對抗，對推動伊朗核問題政治解決不具建設性。

他表示，事實一再證明，人為製造對抗、施壓示強非但無法解決問題，反而會破壞國際原子能總署與伊方之間的合作關係，導致問題更加複雜。

李松強調，對抗解決不了伊朗核子問題。伊朗核問題全面協議凝聚了各方多年外交努力，是解決伊朗核問題的唯一正確途徑。美國作為破壞全面協議的始作俑者，應充分展現誠意，並與各方共同恢復全面協議完整且有效執行。

他說，中方敦促各方以冷靜和負責任態度看待當前形勢，從真正維護國際核不擴散體系出發，以實際行動支持國際原子能機構與伊方加強合作，推動解決伊朗核問題的政治外交努力回歸正確軌道。