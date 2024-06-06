懷疑一帶一路影響力 拜登：陸經濟處崩潰邊緣

美國總統拜登在《時代》雜誌6月4日刊登的專訪中談到中國經濟實力和全球影響力不斷下降，聲稱中國經濟「正處於崩潰的邊緣」，而一帶一路倡議是「令人討厭」的失敗倡議。

在採訪中，拜登對中國經濟前景非常不看好：「每個人都談論……中國有多強大，他們有多強大」，但事實上中國的「經濟正處於崩潰的邊緣」。拜登自問自答地說，「他們經濟蓬勃發展的想法？得了吧。」

拜登也對中國「一帶一路」倡議的持續影響力表示懷疑。 「一帶一路」倡議已成為「令人討厭的失敗倡議」。他還駁斥了「一帶一路」倡議成功幫助中國在全球「突破」並挑戰美國和俄羅斯影響力的說法。當被問及中國是否干預美國大選時，拜登表示，「有證據表明（中國的）干預正在進行中。」

此外，拜登重申，如果大陸侵台，美國不會排除動用武力保護台灣的可能性。他表示，「這將視情況而定，我已向習近平表明，我們也都同意，我們過去與前任總統簽署協議，是我們不會尋求台灣獨立，但事實上，若中國試圖單方面改變台灣的地位，美方也不會不保護台灣。因此我們會繼續提供軍援，並與該地區的盟友進行協商。」

對此，大陸外交部昨（5）日回應稱，「台海的真正現況就是兩岸同屬一個中國」，如何解決台灣問題是中國人自己的事情，不容任何外來干涉，任何施壓和威脅都動搖不了中國政府和人民捍衛國家主權完整的堅強決心。