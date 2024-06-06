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中印爭議邊界 共軍部署殲20

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

美國地理空間情報公司「All Source Analysis」近日釋出最新衛星影像顯示，中共解放軍空軍在與印度具爭議的邊界部署共軍第五代戰鬥機「殲20戰機。All Source Analysis稱，有六架共軍殲20隱形戰機停在西藏的日喀則空軍基地，一旁還有八架「殲10」戰機，實屬罕見。

據美國新聞周刊報導，All Source Analysis五月卅日發布的報告指出，共軍日喀則空軍基地為一個軍民兩用機場，與印度的爭議邊界僅距離約九十三英里（約一百五十公里）。

報導指，六月二日Sentinel Hub的開源衛星影像仍顯示六架殲20戰鬥機停在日喀則空軍基地跑道邊，雖然目前無法確定這些戰機是否會長期在該機場駐守，但「殲20戰機並不常駐日喀則機場」，因此在中印邊境地區的西藏日喀則空軍基地見到殲20戰機極為「罕見」。

印度退役將軍、現任新德里維韋卡南達國際基金會智庫高級研究員夏爾馬（Rakesh Sharma）表示，共軍殲20戰機配備射程超過三百公里的飛彈，將對印度錫金—阿魯納恰爾邦地區構成威脅，這也顯示「中國對印度的軍事威脅正在升級」。

中印於二○二○年六月十五日爆發邊境衝突後，雙方在拉達克東部地區部署了數萬名士兵，並展開持續四年的軍事對峙。印度近年還參與以美國為首的四方安全對話（Quad），北京認為，該組織（成員還包括澳洲和日本）企圖包圍和箝制大陸。

印度 戰機 殲20

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