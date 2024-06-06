巴基斯坦總理訪陸 加強經濟合作

巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫於四日至八日對中國大陸進行正式訪問。路透引述巴基斯坦外交部發言人的話稱，夏巴茲此行將尋求提升中巴經濟走廊合作。雙方還將促進貿易和投資，加強安全防務、能源、航太、科技、教育等合作，並推動文化與人文交流。

環球時報引述巴基斯坦外交部消息，在五天行程中，夏巴茲除在北京與大陸領導層會談外，還將訪問西安和深圳。夏巴茲此行帶領七十九家巴基斯坦企業代表，包括工業、農業、採礦、能源和資訊科技等領域，將與中國相關產業企業家交流，諮詢雙方可能的合作機會。

「巴基斯坦希望在高通膨和債務危機中重振經濟，而一個價值數百億美元的經濟項目是其雄心壯志的核心。」卡達半島電視台三日報導稱，中巴經濟走廊於二○一五年啟動，它包括瓜達爾港的建設、巴全國高速公路網等基建工程。

今年五月，在巴基斯坦副總理兼外長達爾訪華期間，雙方表示，將共同推動中巴經濟走廊「升級版」的建設。巴基斯坦黎明報稱，夏巴茲訪華期間預計和中方簽署更多協議。此訪問將為中巴經濟走廊進入第二階段夯實基礎，該項目預計將為巴基斯坦帶來巨大的經濟效益，並創造更多就業機會。

另，應大陸外長王毅邀請對大陸進行正式訪問的土耳其外長費丹，五日則前往新疆參訪。他在訪疆前多次強調不允許在土耳其從事損害中國主權的行為，與歐美就「新疆人權問題」表示關切拉出距離。

費丹還表達土耳其希望加入金磚國家。費丹說，儘管土耳其與歐盟建立了關稅同盟，但也積極探索與多個夥伴在不同國際平台上合作的機會，其中包括金磚國家合作機制。他表示，這可以為土耳其提供歐盟以外的「良好替代方案」，以提振其經濟前景。

今年金磚國家輪值主席國俄羅斯對此表示歡迎。克宮新聞秘書佩斯科夫四日表示，該議題將出現在下一次金磚峰會的議程上。他並稱，金磚國家合作機制正受到愈來愈多國家歡迎，但「不太可能滿足全部有意加入的國家」。