聽新聞
test
0:00 / 0:00
南海仁愛礁角力 中菲互控破壞漁網、搶奪物資
中菲持續就仁愛礁（仁愛暗沙）及附近海域的主權聲索相互指控。據大陸官媒新華社4日晚間發布影像，稱菲律賓在仁愛礁的「坐灘軍艦」馬德雷山號上人員，破壞大陸漁民魚網，甚至盜走。菲律賓軍方也反控，大陸海警奪走菲軍空投食品物資，包括米和餅乾。
據新華社報導，大陸海警在近日魚仁愛礁及其附近海域巡查時發現，菲律賓「坐灘軍艦」派出人員，破壞大陸漁民所放漁網。
報導稱，菲方人員乘坐兩艘橡皮艇對漁網進行切割，返航後還將漁網拉上「坐灘軍艦」，自5月15日起已發生多次。據中方統計，總長超過2,000公尺的漁網被破壞，多張漁網被切割，累計超過百公尺的漁網被盜走，拉到菲軍艦上。
值得注意的是，大陸官方海外媒體CGTN在2日也曾發布影像指控，5月19日，菲律賓對馬德雷山號進行空投補給，大陸海警「依法依規應對」時，菲方艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，用槍指著大陸海警方向。
當時，菲律賓軍方發言人巴迪亞駁斥「槍指大陸海警」這一說法，強調菲律賓軍人保持了最高水準的職業操守，遵守交戰規則。不過，大陸外交部發言人毛寧說，「在仁愛礁問題上，菲方是不斷侵權挑釁、激化矛盾的一方」，要求菲方不要背信棄義，不要製造事端。
另，菲律賓武裝部隊總參謀長羅密歐．布勞納（Romeo Brawner）4日則反控，大陸海警在菲方為馬德雷山號補給時，奪走了空投四袋食品中的一袋。他說，中方也許懷疑這袋物資有用於加固軍艦的建材，但在發現是食物後，就將其倒掉。
上月底，菲律賓總統小馬可仕曾於5月31日在香格里拉對話會發表主題演講，提及菲國主張在南海擁有主權的西菲律賓海時說，將守護主權到最後一吋，「我不會屈服、菲律賓人也不會屈服」。隨後，大陸外交部發表南海爭端的六項立場，稱南海仲裁案裁決非法無效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言