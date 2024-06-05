南海仁愛礁角力 中菲互控破壞漁網、搶奪物資

中菲持續就仁愛礁（仁愛暗沙）及附近海域的主權聲索相互指控。據大陸官媒新華社4日晚間發布影像，稱菲律賓在仁愛礁的「坐灘軍艦」馬德雷山號上人員，破壞大陸漁民魚網，甚至盜走。菲律賓軍方也反控，大陸海警奪走菲軍空投食品物資，包括米和餅乾。

據新華社報導，大陸海警在近日魚仁愛礁及其附近海域巡查時發現，菲律賓「坐灘軍艦」派出人員，破壞大陸漁民所放漁網。

報導稱，菲方人員乘坐兩艘橡皮艇對漁網進行切割，返航後還將漁網拉上「坐灘軍艦」，自5月15日起已發生多次。據中方統計，總長超過2,000公尺的漁網被破壞，多張漁網被切割，累計超過百公尺的漁網被盜走，拉到菲軍艦上。

值得注意的是，大陸官方海外媒體CGTN在2日也曾發布影像指控，5月19日，菲律賓對馬德雷山號進行空投補給，大陸海警「依法依規應對」時，菲方艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，用槍指著大陸海警方向。

當時，菲律賓軍方發言人巴迪亞駁斥「槍指大陸海警」這一說法，強調菲律賓軍人保持了最高水準的職業操守，遵守交戰規則。不過，大陸外交部發言人毛寧說，「在仁愛礁問題上，菲方是不斷侵權挑釁、激化矛盾的一方」，要求菲方不要背信棄義，不要製造事端。

另，菲律賓武裝部隊總參謀長羅密歐．布勞納（Romeo Brawner）4日則反控，大陸海警在菲方為馬德雷山號補給時，奪走了空投四袋食品中的一袋。他說，中方也許懷疑這袋物資有用於加固軍艦的建材，但在發現是食物後，就將其倒掉。