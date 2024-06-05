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南海仁愛礁角力 中菲互控破壞漁網、搶奪物資

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
新華社4日公布中國海警局赤瓜艦執法員在仁愛礁及其附近海域查看被菲方人員破壞的漁網。（新華社）
新華社4日公布中國海警局赤瓜艦執法員在仁愛礁及其附近海域查看被菲方人員破壞的漁網。（新華社）

中菲持續就仁愛礁（仁愛暗沙）及附近海域的主權聲索相互指控。據大陸官媒新華社4日晚間發布影像，稱菲律賓在仁愛礁的「坐灘軍艦」馬德雷山號上人員，破壞大陸漁民魚網，甚至盜走。菲律賓軍方也反控，大陸海警奪走菲軍空投食品物資，包括米和餅乾。

據新華社報導，大陸海警在近日魚仁愛礁及其附近海域巡查時發現，菲律賓「坐灘軍艦」派出人員，破壞大陸漁民所放漁網。

報導稱，菲方人員乘坐兩艘橡皮艇對漁網進行切割，返航後還將漁網拉上「坐灘軍艦」，自5月15日起已發生多次。據中方統計，總長超過2,000公尺的漁網被破壞，多張漁網被切割，累計超過百公尺的漁網被盜走，拉到菲軍艦上。

值得注意的是，大陸官方海外媒體CGTN在2日也曾發布影像指控，5月19日，菲律賓對馬德雷山號進行空投補給，大陸海警「依法依規應對」時，菲方艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，用槍指著大陸海警方向。

當時，菲律賓軍方發言人巴迪亞駁斥「槍指大陸海警」這一說法，強調菲律賓軍人保持了最高水準的職業操守，遵守交戰規則。不過，大陸外交部發言人毛寧說，「在仁愛礁問題上，菲方是不斷侵權挑釁、激化矛盾的一方」，要求菲方不要背信棄義，不要製造事端。

另，菲律賓武裝部隊總參謀長羅密歐．布勞納（Romeo Brawner）4日則反控，大陸海警在菲方為馬德雷山號補給時，奪走了空投四袋食品中的一袋。他說，中方也許懷疑這袋物資有用於加固軍艦的建材，但在發現是食物後，就將其倒掉。

上月底，菲律賓總統小馬可仕曾於5月31日在香格里拉對話會發表主題演講，提及菲國主張在南海擁有主權的西菲律賓海時說，將守護主權到最後一吋，「我不會屈服、菲律賓人也不會屈服」。隨後，大陸外交部發表南海爭端的六項立場，稱南海仲裁案裁決非法無效。

大陸指控，菲律賓「非法坐灘」仁愛礁的軍艦派出人員，破壞中國漁民所放漁網，聲稱總長超2,000公尺的中國漁民所放漁網遭到破壞。（新華社）
大陸指控，菲律賓「非法坐灘」仁愛礁的軍艦派出人員，破壞中國漁民所放漁網，聲稱總長超2,000公尺的中國漁民所放漁網遭到破壞。（新華社）

小馬可仕 菲律賓 軍艦

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