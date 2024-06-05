土外長訪疆前稱恪守一中 表態盼入金磚

土耳其外交部長費丹應大陸外長王毅邀請，於三日至五日對大陸進行正式訪問，這是他去年就任外長後首次訪陸，除了四日在北京與王毅舉行會談，費丹五日還赴新疆維吾爾自治區。他在訪疆前多次重申土方恪守「一中」，強調不允許在土耳其從事損害中國主權的行為，與歐美就「新疆人權問題」表示關切拉出距離。他此行還表達了土耳其希望加入金磚國家，輪值主席國俄羅斯對此表示歡迎，稱將列入下次金磚峰會的議程。

根據大陸外交部通稿，費丹四日在北京與王毅舉行會談時說，土耳其政府高度重視對華關係，恪守「一個中國原則」，支持中方維護自身核心利益和重大關切。土方反對陣營對抗，不認同、不支持打壓遏制中國發展的錯誤行徑，「不允許任何勢力在土耳其領土上從事損害中國主權、安全的行為」。

費丹此訪除北京外，也赴新疆烏魯木齊和喀什參訪。費丹在接受大陸央視「藍廳觀察」節目專訪時稱，新疆問題涵蓋面廣，但這裡「不存在」任何問題。改變世界（包括）伊斯蘭世界中關於對新疆維吾爾族文化權利和生活方面的（現有）認知，不僅對中國有益、對土耳其有益，也對所有人都有益。他並進一步稱，因此土方支持「一個中國政策」，支持中國的主權和領土完整。

費丹此行除了對新疆問題表態，還說土耳其的 「中間走廊」計畫與大陸「一帶一路」倡議高度契合，願同中方密切合作，並提到希望加入金磚國家。

費丹說，儘管土耳其與歐盟建立了關稅同盟，但土方也積極探索與多個夥伴在不同國際平台上合作的機會，其中包括金磚國家合作機制。他表示，金磚國家可以為土耳其提供歐盟以外的「良好替代方案」，以提振其經濟前景。

今年的金磚國家輪值主席國俄羅斯對此表示歡迎。克宮新聞秘書佩斯科夫四日表示，該議題將出現在下一次金磚峰會的議程上。他並稱，金磚國家合作機制正受到越來越多國家的歡迎，但「不太可能滿足全部有意加入的國家」。