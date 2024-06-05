巴基斯坦總理率龐大經貿團訪陸 加強雙邊各領域合作

巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫於4日至8日對中國大陸進行正式訪問。路透引述巴基斯坦外交部發言人的話稱，夏巴茲此行將尋求提升中巴經濟走廊合作。雙方將促進貿易和投資，加強安全防務、能源、航太、科技、教育等合作，同時促進文化與人文交流。據了解，夏巴茲在訪問深圳期間，還將出席中國—巴基斯坦商務會議。

環球時報引述巴基斯坦外交部消息，在五天行程中，夏巴茲除在北京與大陸領導層會談外，還將訪問西安和深圳。夏巴茲此行帶領79家巴基斯坦企業代表，包括工業、農業、採礦、能源和資訊科技等領域，將與中國相關產業企業家交流，諮詢雙方可能的合作機會。

「巴基斯坦希望在高通膨和債務危機中重振經濟，而一個價值數百億美元的經濟項目是其雄心壯志的核心。」卡達半島電視台3日報導稱，中巴經濟走廊於2015年由兩個亞洲國家正式啟動，它包括瓜達爾港的建設、巴全國高速公路網等基建工程。

今年5月，在巴基斯坦副總理兼外長達爾訪華期間，雙方表示，將共同推動中巴經濟走廊「升級版」的建設。巴基斯坦《黎明報》稱，夏巴茲訪華期間預計和中方簽署更多協議。此訪將為中巴經濟走廊進入第二階段夯實基礎，該項目預計將為巴基斯坦帶來巨大的經濟效益，並創造更多就業機會。

據稍早報導，中國大陸和巴基斯坦近期在中巴經濟走廊聯合合作委員會會議上，確定該計畫第二階段的五條新走廊，包括成長、民生、創新、綠色和開放等五條走廊。

巴基斯坦規劃、發展與特別項目部長阿赫桑．伊克巴爾表示，在中巴經濟走廊第二階段的計劃中，將減少政府參與，加強巴私營部門與中國企業的夥伴關係。夏巴茲也要求制定更合理的外商投資政策和相關改革方案，真正吸引中國企業在巴基斯坦投資並推動巴國產業發展。

夏巴茲訪華前，巴方逮捕11名激進分子，他們被指控參與造成五名中國工程師死亡的恐襲事件。北京清大國家戰略研究院研究員錢峰表示，夏巴茲本人一直是中巴經濟走廊積極推動者，預計雙方除討論進一步深入擴展中巴經貿合作外，也有較大可能探討如何加強對中方人員的安全保護，包括如何提升反恐能力，從根本上剷除恐怖主義。