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表態已當兩任 江澤民長子江綿恆卸任上海科大校長

中央社／ 台北5日電

上海科技大學今天宣布，已故中共總書記江澤民長子江綿恆卸任該校校長職務，改任校務委員會主任，遺缺由中國科學院院士封東來接任。江綿恆發表公開信說，不再續任校長是因為他已經完成兩屆任期。

綜合星島網及中國媒體報導，上海科技大學官網5日公告，該校近日召開幹部會議，經上海市及中國科學院批准和同意，由江綿恆出任該校校務委員會主任，封東來出任該校校長。會中，上海市政府副秘書長王平宣布這項人事令，上海市副市長解冬並發表講話。

上海科技大學官網同時發表江綿恆的「致上海科技大學師生員工的一封信」。他在信中說，寫這封信的目的是向大家通報，自己不再擔任上海科技大學校長職務，因為他已經完成了兩屆校長的任期，並笑稱自己幾年前就加入了「70後（70歲以上）群體」。

江綿恆提到，他雖把重任交給了新一任校長封東來，但自己「並沒有完全解脫」，被上級領導任命為新一屆上海科技大學校務委員會主任。

江綿恆指出，自己沒有拒絕這份工作的唯一原因是，「我熱愛上海科技大學！我期待著與尊敬的各位校務委員會委員共同努力，根據學校章程的要求，繼續為上海科技大學的發展貢獻『綿薄之力，持之以恆』」。

根據報導及公開資料，江綿恆現年73歲，畢業於上海復旦大學物理系，曾任中國科學院副院長兼中科院上海分院院長，並先後在2004年和2008年擔任神舟五號及神舟七號的副總指揮；2014年2月起擔任上海科技大學首任校長，至今已屆10年。

新任上海科技大學校長封東來是中國科學院院士，先後在加拿大英屬哥倫比亞大學物理和天文系、復旦大學物理系、中國科學技術大學任教及從事科研工作。

上海 主任

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