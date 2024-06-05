莫迪順利連任 陸外交部：穩定的中印關係符合雙方利益

印度大選結果於5日正式揭曉，印度總理莫迪順利贏得第3屆任期。大陸外交部5日對此表示，注意到印度大選結果，對莫迪及其領導的政黨表示祝賀，並指「一個健康穩定的中印關係符合雙方共同利益，也有利於本地區乃至世界的和平與發展」，期待雙方能夠在此基礎上，從兩國人民的根本利益出發相向而行，共同推動中印關係健康穩定發展。

大陸外交部周三下午舉行例行記者會。針對記者問題，印度第十八屆人民院選舉結果已經揭曉，莫迪總理領導的印人黨及其所在的全國民主聯盟獲勝。中方對此有何評論？發言人毛寧表示，中方注意到印度大選結果已揭曉，莫迪領導的印人黨及其所在的全國民主聯盟在選舉中獲勝，中方對此表示祝賀。

毛寧稱，「一個健康穩定的中印關係符合雙方共同利益，也有利於本地區乃至世界的和平與發展。」中方願同印方一道努力，從兩國和兩國人民的根本利益出發，著眼大局、面向未來，推動兩國關係沿著健康穩定的軌道向前發展。

至於談及莫迪勝選後中方會否有更多措施來「破冰」中印關係，毛寧指出，對於中印關係，中方的立場是一致的，也是非常明確的。她再次提到，中方始終認為，健康穩定的中印關係符合雙方的共同利益，祝賀莫迪總理勝選。中方也期待雙方能夠在此基礎上，從兩國人民的根本利益出發相向而行，共同推動中印關係健康穩定發展。

然而，近日，美國新聞周刊（Newsweek）報導指出，美國地理空間情報公司「All Source Analysis」釋出最新衛星影像顯示，中共解放軍空軍在與印度具爭議的邊界，部署共軍第五代戰鬥機「殲-20」戰機。

而All Source Analysis還進一步稱，衛星影像顯示有6架共軍「殲-20」隱形戰機停在西藏的日喀則空軍基地（Shigatse Air Base），一旁還有8架「殲10」戰機，並分析指「殲-20戰機並不常駐日喀則機場」，因此在中印邊境地區的西藏日喀則空軍基地見到「殲-20」戰機是極為「罕見」。