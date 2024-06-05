快訊

台積電董事會拍板4案 捐40億支持4大學、高中半導體研究及育才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莫迪順利連任 陸外交部：穩定的中印關係符合雙方利益

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
印度大選結果於5日正式揭曉，印度總理莫迪順利贏得第3屆任期，不過，其所領導的印度人民黨本次為險勝，在543的席次裡贏得240席，未能單獨過半，必須合組執政聯盟。(美聯社)
印度大選結果於5日正式揭曉，印度總理莫迪順利贏得第3屆任期，不過，其所領導的印度人民黨本次為險勝，在543的席次裡贏得240席，未能單獨過半，必須合組執政聯盟。(美聯社)

印度大選結果於5日正式揭曉，印度總理莫迪順利贏得第3屆任期。大陸外交部5日對此表示，注意到印度大選結果，對莫迪及其領導的政黨表示祝賀，並指「一個健康穩定的中印關係符合雙方共同利益，也有利於本地區乃至世界的和平與發展」，期待雙方能夠在此基礎上，從兩國人民的根本利益出發相向而行，共同推動中印關係健康穩定發展。

大陸外交部周三下午舉行例行記者會。針對記者問題，印度第十八屆人民院選舉結果已經揭曉，莫迪總理領導的印人黨及其所在的全國民主聯盟獲勝。中方對此有何評論？發言人毛寧表示，中方注意到印度大選結果已揭曉，莫迪領導的印人黨及其所在的全國民主聯盟在選舉中獲勝，中方對此表示祝賀。

毛寧稱，「一個健康穩定的中印關係符合雙方共同利益，也有利於本地區乃至世界的和平與發展。」中方願同印方一道努力，從兩國和兩國人民的根本利益出發，著眼大局、面向未來，推動兩國關係沿著健康穩定的軌道向前發展。

至於談及莫迪勝選後中方會否有更多措施來「破冰」中印關係，毛寧指出，對於中印關係，中方的立場是一致的，也是非常明確的。她再次提到，中方始終認為，健康穩定的中印關係符合雙方的共同利益，祝賀莫迪總理勝選。中方也期待雙方能夠在此基礎上，從兩國人民的根本利益出發相向而行，共同推動中印關係健康穩定發展。

然而，近日，美國新聞周刊（Newsweek）報導指出，美國地理空間情報公司「All Source Analysis」釋出最新衛星影像顯示，中共解放軍空軍在與印度具爭議的邊界，部署共軍第五代戰鬥機「殲-20」戰機

而All Source Analysis還進一步稱，衛星影像顯示有6架共軍「殲-20」隱形戰機停在西藏的日喀則空軍基地（Shigatse Air Base），一旁還有8架「殲10」戰機，並分析指「殲-20戰機並不常駐日喀則機場」，因此在中印邊境地區的西藏日喀則空軍基地見到「殲-20」戰機是極為「罕見」。

印度 戰機 莫迪

延伸閱讀

400席目標成空…通膨、失業與爭議政策 莫迪連任很勉強

【Daily Podcast】墨西哥首位女總統剛出爐，女市長遭謀殺身亡／印度大選：莫迪勝選但號召力明顯衰退

印度總理莫迪贏得第3任期 與主要國家關係一次看

趁莫迪小贏時訪陸？ 巴總理：中巴走廊「升級版」將推向新高度

相關新聞

拜登指願出兵保台 陸外交部：威脅動不了捍衛主權決心

台海局勢持續升高，美國總統拜登近期接受《時代》雜誌專訪時重申，如果大陸侵台，美國不會排除動用武力保護台灣的可能性。對此，...

莫迪順利連任 陸外交部：穩定的中印關係符合雙方利益

印度大選結果於5日正式揭曉，印度總理莫迪順利贏得第3屆任期。大陸外交部5日對此表示，注意到印度大選結果，對莫迪及其領導的...

拜登說不排除動用武力護台 陸：停止向「台獨」發出錯誤訊號

美國總統拜登日前接受《時代雜誌》（TIME）專訪時指出，不排除動用美國武力保護台灣的可能性。大陸外交部發言人毛寧5日回應...

拜登再提出兵護台 北京：停止發出錯誤訊號

美國總統拜登日前受訪再度表示，若台海軍事衝突，不排除美軍介入的可能性。中國今天回應時敦促美方，「停止以任何方式向台獨分裂...

中取消ECFA關稅減讓 經長：稅金補助、助分散市場

中國近期公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓品項，經濟部長郭智輝表示，規劃給予業者稅金補助，並協助產業轉型、分散市場，...

中菲南海衝突 菲律賓：陸海警搶奪及丟棄菲方補給物資

中菲南海衝突持續，菲律賓軍方4日表示，中國海警在南海仁愛礁（仁愛暗沙）海域「非法」搶奪為菲律賓坐灘軍艦投放的補給物資，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。