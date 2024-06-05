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拜登說不排除動用武力護台 陸：停止向「台獨」發出錯誤訊號

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人毛寧說，敦促美方停止武裝台灣，停止以任何方式向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。（歐新社）
大陸外交部發言人毛寧說，敦促美方停止武裝台灣，停止以任何方式向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。（歐新社）

美國總統拜登日前接受《時代雜誌》（TIME）專訪時指出，不排除動用美國武力保護台灣的可能性。大陸外交部發言人毛寧5日回應表示，敦促美方恪守不支持「台獨」的承諾，停止武裝台灣，停止以任何方式向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。

毛寧5日下午主持大陸外交部例行記者會，她重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

她說，「任何施壓和威脅都絲毫動搖不了中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

毛寧接著表示，「台海的真正現狀就是兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，如何解決台灣問題是中國人自己的事情。」

她說，中方敦促美方認清「台獨」分裂勢力的本質和野心，切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，恪守不支持「台獨」的承諾，停止武裝台灣，停止以任何方式向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。

台獨 毛寧 美國

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