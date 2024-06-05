拜登指願出兵保台 陸外交部：威脅動不了捍衛主權決心

台海局勢持續升高，美國總統拜登近期接受《時代》雜誌專訪時重申，如果大陸侵台，美國不會排除動用武力保護台灣的可能性。對此，大陸外交部回應稱，「台海的真正現況就是兩岸同屬一個中國」，如何解決台灣問題是中國人自己的事情，不容任何外來干涉，任何施壓和威脅都動搖不了中國政府和人民捍衛國家主權完整的堅強決心。

大陸外交部5日下午舉行例行記者會，發言人毛寧表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，並稱任何施壓和威脅都絲毫動搖不了中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

毛寧強調，「台海的真正現況就是兩岸同屬一個中國」。她在提，台灣是中國領土不可分割的一部分，而「如何解決台灣問題是中國人自己的事情」。中方敦促美方認清「台獨」分裂勢力的本質和野心，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持「台獨」的承諾，停止武裝台灣，停止以任何方式向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。

此前，拜登於5月28日接受《時代》雜誌專訪時指出，他不排除動用美國武力保護台灣的可能性。他表示，「這將視情況而定，我已向（大陸國家主席）習近平表明，我們也都同意，我們過去與前任總統簽署協議，是我們不會尋求台灣獨立，但事實上，若中國試圖單方面改變台灣的地位，美方也不會不保護台灣。因此我們會繼續提供軍援，並與該地區的盟友進行協商。」

據統計，自2021年出任美國總統以來，拜登此前已至少4次公開表態，若大陸武力攻台，願意出兵保台。2022年5月訪問日本時，拜登在一場記者會上被問到若台海發生戰爭，是否願動用武力保台時就說，「是的，這是我們做出的承諾」。