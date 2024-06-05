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拜登再提出兵護台 北京：停止發出錯誤訊號

中央社／ 記者周慧盈北京5日電
美國總統拜登再度重申美國對台灣長期的安全承諾以及對區域和平與穩定現狀。美聯社
美國總統拜登再度重申美國對台灣長期的安全承諾以及對區域和平與穩定現狀。美聯社

美國總統拜登日前受訪再度表示，若台海軍事衝突，不排除美軍介入的可能性。中國今天回應時敦促美方，「停止以任何方式向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」。

中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應外媒提問時重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，任何施壓和威脅都絲毫動搖不了中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，毛寧強調，「台海的真正現狀就是兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，如何解決台灣問題是中國人自己的事情」。

她說，「我們敦促美方認清『台獨』分裂勢力的本質和野心，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持『台獨』的承諾，停止武裝台灣，停止以任何方式向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。

拜登（Joe Biden）任內已數度公開表態，若中國侵犯台灣，美國部隊將出面防衛。

他日前接受「時代雜誌」專訪時再觸及這一議題。時代雜誌提問，「是否排除在中國侵台情況下，部署美軍到台灣的可能性？」

拜登回答表示，「不會排除動用美國武力」。

台獨 拜登 美國

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