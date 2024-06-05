23條立法後港人仍悼六四 分析：官方嚴控適得其反

昨天是香港基本法23條立法後首個六四，仍有市民走上街頭悼念。香港時事評論員劉銳紹表示，官方需要製造政治張力來達到淡化及最終消除民間的六四記憶，包括六四前首次運用23條立法拘捕鄒幸彤等人，但效果是適得其反。

昨天是香港「維護國家安全條例」實施（俗稱基本法23條立法）後首個六四，更是六四35週年。此前香港警方以基本法23條立法拘捕前支聯會副主席鄒幸彤等人，指他們利用某個將至的「敏感日子」，在社交平台專頁「小彤群抽會」持續發布具煽動意圖的貼文。

案中被捕者迄今增至8人，包括因去年六四在維園悼念而被捕的劉家儀及關振邦，當時警方並沒起訴兩人。

據香港明報及網媒集誌社報導，昨天六四有市民走上街頭，各自以不同方式悼念，日間有老人戴「真普選」口罩靜靜獨個兒坐在街頭，另有老人舉起寫上「念89！悼64」的字牌，有老人高呼「釋放民運人士」等口號。

晚上有市民坐在維多利亞公園的長椅上，閱讀有關六四舞台劇「5月35日」一書，有市民在維園亮起手機燈，另有市民在維園內點起蠟燭。

明報報導，警方表示，截至昨晚11時半，共拘捕兩男兩女，年齡23至69歲，其中一名女子叫口號，涉嫌違反「維護國家安全條例」第24條「煽動意圖的相關罪行」。

香港無法再有公開悼念六四晚會，但晚會已散落世界。英國、日本及台灣等地都有悼念晚會。

劉銳紹今天接受中央社電訪表示，從官方的角度是需要以強硬的手法，維持政治張力盡量淡化及最終消除民間的六四記憶，所以不容許公開悼念晚會，更有團體在維園舉辦嘉年華來「沖喜」，來達到淡化的效果。

他說，官方的任何行動，包括管控或拘捕敏感人物，效果都是適得其反。

劉銳紹表示，近期有多宗受關注的案件，包括壹傳媒創辦人黎智英案正在審訊中、香港泛民初選案在5月30日有裁決，16名不認罪的被告中14人被判罪名成立，以及警方於六四前首次運用基本法23條立法作出拘捕行動，對象是鄒幸彤等人。

他表示，以拘捕鄒幸彤等人事件為例，官方可以選擇拘捕的時間，而在六四前拘捕，外界理解為製造政治張力或釋放某些訊號。

他又說，官方的打壓令全世界更關注六四，如今年在英國的悼念活動已不只在倫敦，連一些中型城市如東南部城鎮瑞丁（Reading）都有悼念活動，「在香港做不到的，現在在全世界發生。」

劉銳紹表示，平反六四在近年是不具備條件的，根據北京的態度，由早期定性六四為「反革命暴亂」到後來的「政治風波」，再到習近平任中共領導人後，中共對六四的定性為「嚴重政治風波」，反映在定性歷史事件上有不同的政治需要。

不過，他強調，官方是無法撲滅民間的六四記憶，民間對六四早已有自己的評價，「現在是看官方與民間雙方的持久力」。