中菲南海衝突 菲律賓：陸海警搶奪及丟棄菲方補給物資

中菲南海衝突持續，菲律賓軍方4日表示，中國海警在南海仁愛礁（仁愛暗沙）海域「非法」搶奪為菲律賓坐灘軍艦投放的補給物資，並指控其在檢查後發現這些物資為食物後，將其倒入海中。

美國之音指出，菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）4日表示，中國海警奪走一架飛機為菲律賓海軍人員投放的四袋食品中的一袋。他稱，中方人員可能懷疑這些包裹中裝有建築材料，用於加固一艘在仁愛礁擱淺、作為菲律賓前哨基地的海軍艦艇。中方人員在發現包裹裝有食物後，將包括米和餅乾在內的物品一併倒入海中。

布勞納進一步指，菲律賓人員隨後從海上打撈回部分物資，但不幸的是米已濕透而無法食用，「這種沒收我方物資的行動是非法的，他們沒有權利拿走我方的物資」，「這些物資實際上是食品和藥品」。

此前，菲律賓對5月19日「坐灘」的「57號」軍艦進行空投補給，引發中國海警和菲律賓海軍人員乘坐小型汽艇爭相打撈。而從菲律賓軍方公布的影片和圖片則顯示，至少四艘摩托艇在彼此靠得很近的危險距離內運行，艇上人員艱難地撈取漂浮在海上的物資，這些物資似乎包含一個白色的盤子和食物容器，同時，影片中可以聽到這些男子彼此叫囂。

另，大陸官媒新華社4日晚也發布影像，指控菲律賓在南海仁愛礁附近海域「坐灘軍艦」馬德雷山號人員「非法」破壞大陸漁民的魚網，累計超過百公尺的漁網甚至被盜走，拉到菲方軍艦上。報導還稱，自5月15日起已發生多次。

日前，大陸官方海外媒體CGTN於2日釋出菲律賓於5月19日對在南海仁愛礁的「非法坐灘」軍艦馬德雷山號進行空投補給的影片，並指菲律賓對馬德雷山號進行空投補給，大陸海警「依法依規應對」時，菲方艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，並用手、用槍指著中國大陸海警方向。