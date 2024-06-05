快訊

「王膝知」連鎖效應！NCC曝收12宗檢舉案：今早已發文求三立說明

未拉緊手煞車！司機尿急臨停凱道 巴士滑行180米直撞「總統府花圃」

周大福深圳廠突停工停產 員工苦喊：沒有地方可養老了

中取消ECFA關稅減讓 經長：稅金補助、助分散市場

中央社／ 台北5日電
中國近期公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓品項，經濟部長郭智輝表示，規劃給予業者稅金補助，並協助產業轉型、分散市場，業者可透過導入AI技術提升競爭力，經濟部也將在3個月內提出產業影響評估報告。圖／聯合報系資料照片
中國近期公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓品項，經濟部長郭智輝表示，規劃給予業者稅金補助，並協助產業轉型、分散市場，業者可透過導入AI技術提升競爭力，經濟部也將在3個月內提出產業影響評估報告。圖／聯合報系資料照片

中國近期公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓品項，經濟部長郭智輝表示，規劃給予業者稅金補助，並協助產業轉型、分散市場，業者可透過導入AI技術提升競爭力，經濟部也將在3個月內提出產業影響評估報告。

中國國務院關稅稅則委員會近日公告第2批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓清單。公告顯示將在6月15日起，中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓，包括潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等。

民進黨立委陳亭妃關切經濟部如何協助受ECFA早收優惠取消影響的業者，其中有許多為傳統產業。郭智輝表示，此次遭取消關稅減讓的產品占台灣對全球出口比重約2%，對整體出口影響並不大，經濟部已經有所準備，會協助業者轉移市場，提升競爭力，離開中國市場、往外走。

郭智輝進一步指出，會給予業者稅金補助，面對中國後續可能再取消ECFA早收優惠的其他品項，也會與業者溝通，協助轉型、分散市場，「全球不會只有中國一個市場」。

但郭智輝指出，業者提升競爭力是勢在必行，產業應用AI技術也能提升競爭力，3個月內會提出受ECFA影響的產業評估報告。

經濟部國際貿易署表示，近年中國石化大擴產，台灣石化產品出口到中國已持續下降至2成；ECFA早收對中出口占對全球出口比重亦逐漸下降，2023年降至3.6%，貿易署評估目前對國內的衝擊應在可控制範圍。

貿易署官員會後補充說明，已規劃補助業者出口拓銷經費，協助分散市場，降低對中國市場依賴。

ECFA 經濟部

延伸閱讀

賴清德上任兩岸僵局未解 藍委看好郭智輝能建立對話管道

補貼掰了？經長不支持政府拿錢補貼台電虧損

520就職／最懂賴清德的卓榮泰 如何領導最受企業期待的財經內閣？

郭智輝處女秀 坦承「人生很多第一次有點緊張」

相關新聞

拜登指願出兵保台 陸外交部：威脅動不了捍衛主權決心

台海局勢持續升高，美國總統拜登近期接受《時代》雜誌專訪時重申，如果大陸侵台，美國不會排除動用武力保護台灣的可能性。對此，...

莫迪順利連任 陸外交部：穩定的中印關係符合雙方利益

印度大選結果於5日正式揭曉，印度總理莫迪順利贏得第3屆任期。大陸外交部5日對此表示，注意到印度大選結果，對莫迪及其領導的...

拜登說不排除動用武力護台 陸：停止向「台獨」發出錯誤訊號

美國總統拜登日前接受《時代雜誌》（TIME）專訪時指出，不排除動用美國武力保護台灣的可能性。大陸外交部發言人毛寧5日回應...

拜登再提出兵護台 北京：停止發出錯誤訊號

美國總統拜登日前受訪再度表示，若台海軍事衝突，不排除美軍介入的可能性。中國今天回應時敦促美方，「停止以任何方式向台獨分裂...

中取消ECFA關稅減讓 經長：稅金補助、助分散市場

中國近期公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓品項，經濟部長郭智輝表示，規劃給予業者稅金補助，並協助產業轉型、分散市場，...

中菲南海衝突 菲律賓：陸海警搶奪及丟棄菲方補給物資

中菲南海衝突持續，菲律賓軍方4日表示，中國海警在南海仁愛礁（仁愛暗沙）海域「非法」搶奪為菲律賓坐灘軍艦投放的補給物資，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。