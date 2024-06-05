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中國外交部：反對倚仗軍事實力實施「橫行自由」

中央社／ 台北5日電
中國外交部部長助理苗得雨今天以不點名方式批評，指個別國家出於地緣政治私利，曲解濫用「聯合國海洋法公約」，謀求海上霸權，中方反對倚仗軍事實力實施「橫行自由」。（美聯社）
中國外交部部長助理苗得雨今天以不點名方式批評，指個別國家出於地緣政治私利，曲解濫用「聯合國海洋法公約」，謀求海上霸權，中方反對倚仗軍事實力實施「橫行自由」。（美聯社）

中國外交部部長助理苗得雨今天以不點名方式批評，指個別國家出於地緣政治私利，曲解濫用「聯合國海洋法公約」，謀求海上霸權，中方反對倚仗軍事實力實施「橫行自由」。

中國央視報導，苗得雨5日在「第七屆大陸架和『區域』制度科學與法律問題國際研討會」上以錄影致詞，稱當前是世界百年未有的大變局加速演進，國際海洋秩序也正在經歷深刻調整。個別國家出於地緣政治私利，曲解濫用「聯合國海洋法公約」，奉行單邊主義，謀求海上霸權。

苗得雨說，實施「聯合國海洋法公約」應忠於其宗旨原則和明文規定。海洋是各國聯通融合的橋梁紐帶，不應該成為「國際政治的角鬥場」。

他再稱，要尊重各國主權、安全和發展利益，倡導對話協商，反對倚仗軍事實力實施「橫行自由」。

苗得雨指出，需警惕一些國家以基於規則的國際秩序為幌子，動輒以「家法幫規」、「小圈子」對其他國家實施海上圍堵和排擠打壓。

外交部 橋梁 聯合國

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