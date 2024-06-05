金馬中心執行長慰問海巡 關切0214陸船翻覆處理後續

端午節將屆，甫於6月上任的行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允今天率團隊前往海洋委員會海巡署第十二（金門）巡防區指揮部、金馬澎分署第九岸巡隊及艦隊分署第九海巡隊拜會慰問，吳增允關切2月14日陸船翻覆事件與迷航的胡姓釣客的後續處理，強調會盡力協助協調，讓事件早日落幕。

吳增允指出，自2月14日金門發生陸船翻覆事件後，在國際上引發對台海安全的關注，最近又監控到解放軍兩艘登陸艇闖入金門限制水域，造成人心惶惶，所幸海、岸巡弟兄日夜奔波、堅守工作崗位，守護金門海域安全，讓百姓得以安心過節，今天他特別前來致意，同時表示未來將促進中央與地方單位的密切合作，確保相關執法工作順利進行。

吳增允也提到，前陣子看到新聞報導，我方海巡艇在驅離大陸海警船，雙方的噸位明顯差很大，猶如「小蝦米對抗大鯨魚」，更可感覺海巡弟兄值勤的艱辛與不易。所以他這次是來跟弟兄加油打氣，感謝他們平日為了金門地區海域安全所做出的貢獻與努力。

海巡署第十二（金門）巡防區指揮部主任甘禮維表示，目前料羅等港口無法停靠600噸以上的大型海巡艇，加上料羅港的船席不足，大艦前來支援時都只能暫時停泊在外海，因為運補關係，無法常駐，期盼未來水頭新建碼頭啟用後，能爭取在水頭有大型海巡艇的船席，讓他們可以長期停泊，協助維護金門的漁權。

甘禮維也說明，從事件發生後，大陸的海警船總共來金門海域25次，幾乎每周2、3次以上，海巡的弟兄都相當辛苦，大家隨時處在備勤、備戰狀態。