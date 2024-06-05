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外媒：共軍在與印度爭議邊界罕見部署「殲-20」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
外媒引述地理空間情報公司衛星影像圖指出，共軍罕見在與印度爭議邊界的西藏日喀則空軍機地部署「殲-20」戰機。圖／取自All Source Analysis的X平台帳號
外媒引述地理空間情報公司衛星影像圖指出，共軍罕見在與印度爭議邊界的西藏日喀則空軍機地部署「殲-20」戰機。圖／取自All Source Analysis的X平台帳號

中印關係再現變數？美國地理空間情報公司「All Source Analysis」近日釋出最新衛星影像顯示，中共解放軍空軍在與印度具爭議的邊界部署共軍第五代戰鬥機「殲-20」戰機。All Source Analysis進一步分析稱，有6架共軍「殲-20」隱形戰機停在西藏的日喀則空軍基地（Shigatse Air Base），一旁還有8架「殲10」戰機，實屬罕見。相關消息一出，引發國際各界關注。

據美國新聞周刊（Newsweek）報導，5月30日，All Source Analysis發布報告指出，共軍日喀則空軍基地為一個軍民兩用機場，與印度的爭議邊界僅距離約93英里（相當於150公里）。

報導再指，6月2日Sentinel Hub的開源衛星影像仍顯示6架「殲20」戰鬥機停在日喀則空軍基地跑道邊，雖然目前無法確定這些戰機是否會長期在該機場駐守，但「殲-20戰機並不常駐日喀則機場」，因此在中印邊境地區的西藏日喀則空軍基地見到「殲-20」戰機是極為「罕見」。

印度退役將軍、現任新德里維韋卡南達國際基金會（Vivekananda International Foundation）智庫高級研究員夏爾馬（Rakesh Sharma）表示，共軍「殲-20」戰機配備射程超過300公里的導彈，將對印度錫金—阿魯納恰爾邦（Sikkim-Arunachal Pradesh）地區構成威脅。同時，這也表示「中國對印度的軍事威脅正在升級」。

夏爾馬補充，事實上，中國近年來一直在加強機場基礎設施建設，日喀則機場的海拔高度約為12,500英尺（3810公尺），跑道甚至已延長至5000公尺，不過，高海拔機場對飛機的起降仍是個挑戰。對此，有分析判斷，印度空軍會考慮中國對印度的軍事威脅升級，規劃相應空戰行動。

此外，報導提到，中印兩國在長達近3,380公里的實際控制線（Line of Actual Control）上，長期存在著邊界爭端，這也引發了軍事緊張局勢。

中印於2020年6月15日爆發邊境衝突後，雙方在拉達克（ Ladakh）東部地區部署了數萬名士兵，並展開持續4年的軍事對峙，造成至少20名印度官兵和4名中國士兵身亡，自此後雙邊關係就陷入僵局。而印度近年參與以美國為首的四方安全對話（Quad），大陸方面認為，該組織（成員還包括澳洲和日本）企圖包圍和箝制大陸。

2023年4月初，大陸還更改了中印邊境的阿魯納查省（Arunachal Pradesh，陸稱藏南地區）11個地點的名稱，大陸此一「標準化」措施引起印度強烈不滿，兩國關係惡化再度加深。

外媒指出，共軍在與印度具爭議的邊界部署共軍第五代戰鬥機「殲-20」戰機，共有6架共軍「殲-20」隱形戰機停在西藏的日喀則空軍基地，一旁還有8架「殲10」戰機，實屬罕見。圖／取自人民日報微博
外媒指出，共軍在與印度具爭議的邊界部署共軍第五代戰鬥機「殲-20」戰機，共有6架共軍「殲-20」隱形戰機停在西藏的日喀則空軍基地，一旁還有8架「殲10」戰機，實屬罕見。圖／取自人民日報微博

印度 戰機 空軍

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