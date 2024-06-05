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中國外交部批美英歐多國駐港總領館翻炒六四事件

中央社／ 香港5日電

在昨天六四晚上，歐洲多國駐港總領事或代表現身維園，美駐港澳總領事館亮起蠟燭。中國外交部駐港公署昨天深夜發表聲明，點名批評美英等駐港總領事館及歐盟駐港辦事處「翻炒已有定論的事件」，惡意抹黑中國形象。

公署發言人在聲明中表示，美、英等國駐港總領館及歐盟駐港辦事處妄圖製造對立、煽動對抗，惡意抹黑中國形象，公署方面表示強烈不滿和嚴厲譴責。

發言人指少數外部干預勢力逆潮流而動，「執意翻炒已有定論的事件」，個別外國駐港機構官員無視領事官員基本操守和行為準則，自導自演政治鬧劇，打著「人權」幌子，「玩弄意識形態滲透、和平演變的老把戲，其亂港遏華的險惡用心昭然若揭」。

發言人要求有關國家駐港機構不得以任何形式干預香港事務和中國內政。

昨天是「六四」35週年，據報導，歐洲多國駐港總領事或代表晚上前往維多利亞公園。美駐港澳總領事館亮起電子蠟燭。

在過去數十年，每逢6月4日晚，已經解散的香港市民支援愛國民主運動聯合會都會在維園舉辦「六四」燭光晚會。但隨著支聯會解散，燭光晚會自2020年起消失。

六四 香港

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