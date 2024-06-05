聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸南海爭端再出招 控菲「坐灘軍艦」破壞漁民漁網
中菲南海爭端持續之際，中國大陸再度出招，官媒新華社4日晚間發布影像指控，在南海仁愛礁（仁愛暗沙）附近海域，菲律賓「坐灘軍艦」馬德雷山號人員「非法」破壞大陸漁民的魚網，累計超過百公尺的漁網甚至被盜走，拉到菲方軍艦上，
據新華社發布，近日在仁愛礁及其附近海域，菲律賓「非法坐灘軍艦」派出人員，破壞中國大陸漁民所放漁網。
報導稱，菲方人員乘坐兩艘橡皮艇對漁網進行了切割，橡皮艇返航後，菲方人員將漁網拉上「非法坐灘軍艦」，自5月15日起已發生多次，根據統計，總長超過2,000公尺的漁網被破壞，多張漁網被切割，累計超過百公尺的漁網被盜走，拉到菲律賓方「非法坐灘軍艦」。
日前，大陸官方海外媒體CGTN，也曾發布影像指控，5月19日，菲律賓對馬德雷山號進行空投補給，中國大陸海警「依法依規應對」時，菲方艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，並用手、用槍指著中國大陸海警方向。
當時，菲律賓軍方發言人巴迪亞駁斥這一說法，強調菲律賓軍人保持了最高水準的職業操守，遵守了交戰規則；但大陸外交部發言人毛寧也就此事回應表示，「在仁愛礁問題上，菲方是不斷侵權挑釁、激化矛盾的一方，我們要求菲方不要背信棄義，不要製造事端」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言