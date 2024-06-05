陸南海爭端再出招 控菲「坐灘軍艦」破壞漁民漁網

中菲南海爭端持續之際，中國大陸再度出招，官媒新華社4日晚間發布影像指控，在南海仁愛礁（仁愛暗沙）附近海域，菲律賓「坐灘軍艦」馬德雷山號人員「非法」破壞大陸漁民的魚網，累計超過百公尺的漁網甚至被盜走，拉到菲方軍艦上，

據新華社發布，近日在仁愛礁及其附近海域，菲律賓「非法坐灘軍艦」派出人員，破壞中國大陸漁民所放漁網。

報導稱，菲方人員乘坐兩艘橡皮艇對漁網進行了切割，橡皮艇返航後，菲方人員將漁網拉上「非法坐灘軍艦」，自5月15日起已發生多次，根據統計，總長超過2,000公尺的漁網被破壞，多張漁網被切割，累計超過百公尺的漁網被盜走，拉到菲律賓方「非法坐灘軍艦」。

日前，大陸官方海外媒體CGTN，也曾發布影像指控，5月19日，菲律賓對馬德雷山號進行空投補給，中國大陸海警「依法依規應對」時，菲方艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，並用手、用槍指著中國大陸海警方向。