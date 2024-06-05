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陸南海爭端再出招 控菲「坐灘軍艦」破壞漁民漁網

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸官媒新華社發布，大陸海警上月在仁愛礁附近海域，對擱淺的菲律賓軍艦「馬德雷山號」進行巡查的畫面。新華社
大陸官媒新華社發布，大陸海警上月在仁愛礁附近海域，對擱淺的菲律賓軍艦「馬德雷山號」進行巡查的畫面。新華社

中菲南海爭端持續之際，中國大陸再度出招，官媒新華社4日晚間發布影像指控，在南海仁愛礁（仁愛暗沙）附近海域，菲律賓「坐灘軍艦」馬德雷山號人員「非法」破壞大陸漁民的魚網，累計超過百公尺的漁網甚至被盜走，拉到菲方軍艦上，

據新華社發布，近日在仁愛礁及其附近海域，菲律賓「非法坐灘軍艦」派出人員，破壞中國大陸漁民所放漁網。

報導稱，菲方人員乘坐兩艘橡皮艇對漁網進行了切割，橡皮艇返航後，菲方人員將漁網拉上「非法坐灘軍艦」，自5月15日起已發生多次，根據統計，總長超過2,000公尺的漁網被破壞，多張漁網被切割，累計超過百公尺的漁網被盜走，拉到菲律賓方「非法坐灘軍艦」。

日前，大陸官方海外媒體CGTN，也曾發布影像指控，5月19日，菲律賓對馬德雷山號進行空投補給，中國大陸海警「依法依規應對」時，菲方艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，並用手、用槍指著中國大陸海警方向。

當時，菲律賓軍方發言人巴迪亞駁斥這一說法，強調菲律賓軍人保持了最高水準的職業操守，遵守了交戰規則；但大陸外交部發言人毛寧也就此事回應表示，「在仁愛礁問題上，菲方是不斷侵權挑釁、激化矛盾的一方，我們要求菲方不要背信棄義，不要製造事端」。

據大陸官媒新華社指稱，這是陸方拍攝，菲律賓「非法坐灘軍艦」人員乘小艇在仁愛礁及其附近海域切割並盜走大陸漁民所放漁網的過程。新華社
據大陸官媒新華社指稱，這是陸方拍攝，菲律賓「非法坐灘軍艦」人員乘小艇在仁愛礁及其附近海域切割並盜走大陸漁民所放漁網的過程。新華社
大陸漁民回收被破壞的漁網。新華社
大陸漁民回收被破壞的漁網。新華社

菲律賓 軍艦

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