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陸推同等待遇 在福建台灣人均可參加基本醫保

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
福建持續推動對台工作，讓持居住證或台胞證的在閩台灣人，都可以參保大陸醫保。圖為大陸醫保刷臉支付示意圖。（取材自福建日報）
福建持續推動對台工作，讓持居住證或台胞證的在閩台灣人，都可以參保大陸醫保。圖為大陸醫保刷臉支付示意圖。（取材自福建日報）

中國大陸持續強化福建的對台工作，據大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」，福建省醫療保障局近日發布通知稱，將在閩（福建）台胞納入大陸社會保障體系，內容包括，對在閩從業台胞、非從業台胞和在閩就讀的台灣學生參加福建省基本醫療保險，實行與大陸居民一視同仁的參保政策，且除了居住證外，也支持台灣人透過台胞證辦理醫保參保手續。

據報導，該《關於促進兩岸融合發展做好台胞醫療保障相關工作的通知》，就在閩台胞投保政策、台灣居民居住證醫保應用、代辦台胞返台核退醫療費用、在閩台資醫療機構醫保管理和在閩台胞醫保服務等方面提出五項措施。

內容包括，落實在閩台胞一視同仁參加基本醫保，以及實現台​​灣居民居住證醫保應用同等便利、代辦台胞返台核退報銷「台灣健保」醫療費用、支持在閩台資醫療機構納入健保定點、優化在閩台胞醫保管理服務等。

通知規定，在福建的台灣人可持台​​灣居民居住證（居住證）、台灣居民來往大陸通行證（台胞證）辦理大陸基本醫療保險參保手續，支持憑居住證線上申請啟動大陸醫保碼，也支持福建全省縣（區）級以上醫保經辦窗口，支援頻居住證或台胞證線下代為啟動醫保碼。

另一方面，在福建漳州的台商投資區，4日還舉行了「漳州市涉台勞動爭議調解中心」揭牌儀式。

漳州市人力資源及社會保障局局長許建華說，涉台勞動爭議調解中心的成立是推動漳台教育、醫療、文化、經貿、產業「五大板塊」融合發展的有益探索；是實踐「兩岸一家親」理念，深入服務台商台企的重要實踐。

台胞證 居住證 福建

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