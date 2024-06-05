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王毅談俄烏推六點共識 稱逾20國支持

中央社／ 台北5日電

中國外交部日前表示不參加烏克蘭和平峰會，不過仍積極就俄烏議題發言。中國外長王毅4日表示，中國和巴西提出解決俄烏衝突的「六點共識」，超過20個國家支持，且「俄烏兩國也肯定共識的大部分內容」。

據中國外交部官網4日消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅與土耳其外長費丹（Hakan Fidan）在北京共同會見記者時，說明中國對解決「烏克蘭危機」的基本主張。

王毅說明，中國的立場是勸和促談，堅定不移，一以貫之，這一立場是基於中國國家主席習近平過去提出的「四個應該」。

王毅表示，中國和巴西最近聯名發表關於推動政治解決「烏克蘭危機」的六點共識，強調遵守局勢降溫三原則，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，同時呼籲各方堅持對話談判、加大人道主義援助、反對使用核武器、反對攻擊核電站、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

他強調，土耳其方面也對六點共識表示歡迎和讚賞，並稱短短一週內，已有來自五大洲的45個國家透過不同方式對六點共識作出積極回應，其中，26個國家已確認加入或正研究加入方式。俄羅斯、烏克蘭兩個主要當事方也對共識的大部分內容予以肯定。

王毅說，這再次說明六點共識符合大多數國家的共同期望，是當今世界的最大公約數，並相信參與共同呼籲的人越多，局勢降溫的希望就越大，衝突升級的危險就越小。支持六點共識的國家越多，召開真正和會的日子就越近，實現和平的前景就越光明。中方真誠歡迎更多國家支持並加入六點共識。

據「中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識」中提到的六點共識要點，首先呼籲有關各方遵守局勢降溫三原則，包括戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。

其次包括對話談判是解決烏克蘭危機的唯一出路、著重加大對相關地區人道主義援助，支持衝突當事方交換戰俘、反對使用大規模殺傷性武器、反對攻擊核電站等和平核設施、反對割裂世界，製造封閉的政治或經濟集團。

針對即將在瑞士舉辦的烏克蘭和平峰會，王毅表示，重視瑞士為籌備和會所做工作，多次向瑞士提出建設性意見，瑞士方面一直予以積極評價和感謝。當今世界各種會議很多，能否參加，怎麼參加，中方將根據自身立場自主決定。

6月15日至16日，來自世界多國的代表將出席在瑞士琉森（Lucerne）召開的烏克蘭和平峰會，中國外交部過去表示難以參加，並稱相關安排與中方要求仍有明顯差距。

烏克蘭 王毅 瑞士

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