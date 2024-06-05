趁莫迪小贏時訪陸？ 巴總理：中巴走廊「升級版」將推向新高度

在印度總理莫迪贏得第3任期，但其所屬印度人民黨領導的全國民主聯盟得票率卻未如預期之際，大陸《環球時報》5日刊出正在大陸進行訪問的巴基斯坦總理謝里夫投書指，中巴是「鐵桿」朋友，雙方決心將中巴經濟走廊「升級版」推向新高度，雙方將在走廊框架下重點推動工業化、農業、訊息科技等合作，打造60多個高質量合作項目。

謝里夫昨4日起率團訪問中國大陸，是他三月第二次當選巴基斯坦總理後首次訪華；但這次訪華行程頗為微妙，就在他出訪中國同時，印度總理莫迪在這次印度大選中雖贏得第三次勝利，但計票結果顯示，執政的印度人民黨與友黨並未像出口民調顯示般大獲全勝，獲得的席次不如預期，顯示莫迪的多數優勢正式縮小。

大陸《環球時報》5日刊出謝里夫以「在新時代打造中巴經濟走廊『升級版』更明亮的未來」為題的投書。謝里夫首先指，巴基斯坦和中國是「鐵桿」朋友，雙方友誼跨越73載，戰略互信空前，友誼深厚團結一致。巴中兩國始終站在一起，同舟共濟共克時艱，鑄就鋼鐵一般堅不可摧的友誼。「巴中兩國成為相互理解、相互信任、相互支持的好鄰居、好朋友和好兄弟。」

謝里夫提到，巴中兩國在社會、文化和經濟上的深厚聯繫可追溯至兩千多年前。而現今，巴中兩國間獨特、深厚的連結主要體現在雙方共建「中巴經濟走廊」的過程中，這是具有前瞻性的共建「一帶一路」倡議旗艦項目，重現古代絲綢之路的盛況，不僅透過空中、鐵路和海上路線將中國和巴基斯坦連接起來，更延伸至中亞、歐洲和非洲。

謝里夫強調，中國和巴基斯坦決心將中巴經濟走廊「升級版」推向新高度，以此促進區域互聯互通、相互融合及共同繁榮，並為地區乃至世界各國開創增長與發展的新時代。他稱，中巴經濟走廊「升級版」建設前景更加光明。雙方已共建增長走廊、民生走廊、創新走廊、綠色走廊和開放走廊，與巴基斯坦政府以人民為中心的發展議程相契合。

謝里夫透露，中巴經濟走廊計畫「升級版」建設已快速啟動，雙方將在走廊框架下重點推動工業化、農業、訊息科技、礦業等領域合作。中巴經濟走廊「升級版」將秉承合作共贏的理念，打造60多個高質量合作項目。巴方將致力於實現這一目標，將巴中歷久彌堅的夥伴關係推向更高水準。

謝里夫還表示，此次應中國國務院總理李強的邀請對中國進行正式訪問，這是其此次就任總理後的首次正式訪華。他將此訪視作進一步鞏固巴中兩國政治、經濟、貿易和投資等領域合作的重要機會。他稱，此次就任總理後始終聚焦於國家全面治理與經濟改革議程，致力於在當前充滿不確定性的國際經濟情勢下提振本國經濟。

謝里夫進一步指，巴方認為中巴經濟走廊「升級版」應將兩國政府間合作作為基礎，為此於今年3月成立巴內閣中國投資項目委員會，專門負責監督和促進中國對巴國的投資計畫，將全力支持和保障中方人員、計畫和機構持續為巴基斯坦的發展繁榮做出巨大貢獻。

至於在人文交流，謝里夫說，這是中巴經濟走廊「升級版」的合作領域之一。目前，有超過2萬6,500名巴國學生在中學習。巴基斯坦決心促進更多類似的交流，一方面致力在新質生產力領域尋求巴中之間展開更多高等教育合作，另方面以此進一步加深兩國和兩國人民之間的友誼和信任。