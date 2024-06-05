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王文濤晤葡經濟部長：保護主義非出路而是一條危險死路

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部長王文濤當地時間4日在會見葡萄牙經長雷斯指，歐方近來採取系列貿易保護措施，嚴重干擾雙方產業互利合作，保護主義不是出路，而是條危險死路，籲雙方在擴大合作基礎上公平競爭。圖／取自大陸商務部網站
大陸商務部長王文濤當地時間4日在會見葡萄牙經長雷斯指，歐方近來採取系列貿易保護措施，嚴重干擾雙方產業互利合作，保護主義不是出路，而是條危險死路，籲雙方在擴大合作基礎上公平競爭。圖／取自大陸商務部網站

葡萄牙進行訪問的大陸商務部長王文濤於當地時間4日在里斯本會見葡萄牙經濟部長雷斯。針對公平競爭問題，王文濤表示，歐方近來採取一系列貿易保護措施，嚴重干擾雙方產業互利合作。他並警示，「保護主義不是出路，而是一條危險的死路」，有關國家對中國「不公平競爭」的指責完全站不住腳，願中歐雙方在擴大合作基礎上公平競爭。

據大陸商務部網站5日消息，雙方重點在推進中葡經貿關係、落實中葡論壇第6屆部長級會議成果等進行深入交流。雙方在談及中葡關係時，王文濤表示，今年是中葡建交45周年，中方願與葡方一道，共同落實好兩國元首重要共識，推動雙邊經貿關係持續健康發展。

雷斯則表示，葡中經貿合作取得許多務實成果，為推動兩國經濟發展發揮正面作用。葡方希與中方持續加強在雙向投資、農業產品貿易、便利人員往來、第三方市場等領域交流合作，推動中葡論壇發揮更大的作用。

另，在公平競爭問題方面，王文濤指出，歐方近來採取的一系列貿易保護措施，嚴重干擾雙方產業互利合作，影響中國企業在歐投資發展信心。他警告，「保護主義不是出路，而是一條危險的死路。」中方願與歐方平等討論雙方經貿關切，在擴大合作的基礎上公平競爭，使中歐經貿關係發展得更好。

雷斯稱，認同擴大合作、公平競爭是解決貿易保護主義的正確之道，葡中企業要加強合作，為全球經濟發展提供更多正能量。

另，香港商業電台指出，王文濤同日主持舉行葡萄牙中資企業圓桌會。會上有企業代表表示，近期歐盟以所謂「公平競爭」為由，持續打壓中資企業。

對此，王文濤表示，有關國家對中國「不公平競爭」的指責完全站不住腳。他強調，真正的公平競爭，應當是自己努力跑得更快，而非想方設法絆倒別人。同時，供平競爭也應是開放合作、平等互利，而非封閉排他、拉幫結派；應是遵守已形成國際共識的規則，而非隨意破壞和篡改規則。

王文濤再指，公平競爭是世界各國的共識和國際交往的基石，不能任由少數國家來定義。「中方倡導合作共贏，但不迴避也不懼怕競爭，歡迎良性競爭，反對遏制打壓的惡性競爭。」

圖左為大陸商務部部長王文濤，圖右為葡萄牙經濟部長雷斯。圖／取自大陸商務部網站
圖左為大陸商務部部長王文濤，圖右為葡萄牙經濟部長雷斯。圖／取自大陸商務部網站

大陸商務部 葡萄牙

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