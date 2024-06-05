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汪文斌將卸任中國外交部發言人 候任柬埔寨大使

中央社／ 台北5日電

中國外交部發言人汪文斌5月底傳出卸任發言人一職。據陸媒4日報導，中國國家國際發展合作署訊息，汪文斌已轉為候任中國駐柬埔寨大使。

港媒星島日報5月底的報導指出，汪文斌在5月24日舉行其發言人任內的最後一次記者會，當天他說，「感謝大家出席外交部例行記者會，我們再見！」在記者會散場後，汪文斌還和一些記者握手、合影。

當時的報導指出，汪文斌將外放擔任重要國家大使或其他要職。

澎湃新聞等陸媒4日報導，根據中國國家國際發展合作署微信公眾號消息，署長羅照輝4日會見候任駐柬埔寨大使汪文斌。

羅照輝表示，柬埔寨是中國周邊重要國家，希望使館充分發揮一線作用，與國合署密切配合，統籌標誌性工程和「小而美」項目，選好援助項目，並推動柬方用好全球發展項目庫、資金庫等各類資源，積極服務中柬戰略關係。

汪文斌則回應，將在國合署指導下，加大工作力度，推動中柬援助發展合作取得更多務實成果。

汪文斌現年53歲，畢業於外交學院，外交資歷豐富。曾任中國前外交部長、國務委員唐家璇秘書，2013年任外交部政策規劃司副司長，2018年任中國駐突尼西亞大使，2020年擔任外交部新聞司副司長、發言人。

目前，中國外交部的「發言人表態」頁面，汪文斌的頭像與簡介還未移除。

外交部 汪文斌 記者會

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