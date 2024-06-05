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反感中共軍演 逾6000人參與六四晚會創10年新高

中央社／ 台北5日電

今年六四紀念晚會湧入超過6000人參與，創下近10年來新高。主辦單位分析，中共對台軍演、「青鳥行動」動能延續，加上港人團體積極參與，使今年參與人數大幅增加。

4日晚間，由華人民主書院協會與多個公民團體在中正紀念堂民主大道，共同舉辦「六四35週年晚會-追求民主，無畏無懼。Ideals are bullet-proof」晚會。除了有六四目擊者陳述自身經歷外，也有公民團體代表接力短講，並有行動劇、音樂演出。

據主辦方會後統計，參與今年晚會的人數超過6000人，創下近10年新高。

華人民主書院協會常務理事曾建元接受中央社採訪時分析，今年參與人數創近10年新高的原因，包含中共在520總統就職後的軍演，令台灣民眾不滿，同時，青鳥行動動能並未消散，而是延續到現在。此外，不少在台港人團體積極參與紀念六四活動，也是人數增加的一大原因。

他說，今年的六四紀念活動是總統賴清德上任後的第一次，原本外界與媒體就很關注新政府會如何面對這件事，結果中共選擇在520後藉由軍演等方式對台施壓。於是，有不少對於中共行為不滿的台灣民眾，藉由參與今年的六四晚會，表達自身的態度。

曾建元也提及，今年參與的港人人數明顯增加，除了在台港人團體外，也有專程從香港搭機來台，就是為了要參與紀念六四的晚會。促成這種情形的原因是香港已沒有紀念六四的政治空間，而過去一段時間港府藉由法律手段打壓紀念六四的港人，反而讓更多海外港人團結起來，用行動站出來，並在海外以更大規模的方式紀念六四。

「青鳥行動」的動能也延續至今，曾建元觀察，今年晚會的現場中有不少年輕的面孔，甚至有人穿著高中制服前來參加，「這顯示台灣多元開放的教育，使得這一代年輕學生視野更加開闊，他們的行動，比起過往更加直接」。

中共 六四 軍演

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