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六四事件35週年 多國駐港總領事現身維園

中央社／ 香港5日電

昨天是1989年北京「六四天安門事件」35週年，據報導，多國駐港總領事或代表昨晚現身維多利亞公園，表達悼念之意。此外，美國駐港總領事館像往常一樣，在館內點起大片悼念蠟燭。

自1990年起，港人每年都會前往維園參加燭光晚會，悼念「六四」死難者，但主辦單位香港市民支援愛國民主運動聯合會已經解散，失去了這個大台，今年維園沒有燭光晚會，持續了數十年的紀念活動，似乎在一夜之間消失。

但綜合本地多家媒體的報導，儘管維園昨晚沒有燭光晚會，至少有9個歐洲國家的駐港總領事或代表晚上現身維園，當中包括德國、法國和比利時，以及歐盟駐港辦事處代理主任。

此外，日本駐港總領事獨自前往維園。

據報導，除了美國駐港總領事館，加拿大駐港總領事館昨天也在社交網站上載燭光照片，稱和平集會是人權。

雖然維園昨晚沒有燭光晚會，但香港警方仍然在維園及其外圍銅鑼灣一帶布防，派出警員及反恐特勤隊巡邏，期間維園及銅鑼灣大致平靜。

警方表示，截至昨晚11時半，他們在灣仔及北角拘捕了4人，其中一名老婦過去經常參加燭光晚會，她在北角街頭高呼「平反六四」、「追究屠城責任」等口號。

六四 美國 香港

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