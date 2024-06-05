美國能源部長：調高中國大陸電動車關稅至關重要

美國政府持續加大對大陸在電動車、電池領域及其他高科技產品的壓力，近期還宣布將對相關系列中國大陸銷美商品大幅加徵關稅，其中部分將於8月1日生效。美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）對此表示，美國華府大幅調高中國大陸進口電動車關稅4倍至100%以上，這對美國汽車產業發展至關重要。

據路透報導，格蘭霍姆接受訪問時稱，美國十分需要汽車業，「如果我們不這樣做，我們就會把整個領域拱手讓給中國，就像我們看到的太陽能電池板一樣」，在汲取太陽能板市場變化的教訓後，提高中國大陸進口電動車關稅的行動顯得十分重要。

格蘭霍姆表示，中國大陸的「計畫在產業政策方面非常激進，而我們之前什麼都沒做，現在我們正在對此做一些事情」。美國拜登政府正投資數千億美元用於清潔能源稅收補貼，以發展美國的電動汽車、太陽能和其他新興產業，並稱中國大陸在這些領域由國家推動的產能過剩威脅到美國公司的生存。

格蘭霍姆再指，「中國（大陸）的工業政策極具侵略性，華府過往不採取行動，產生的後果很嚴重，因此現時須採取行動。」

與此之前，特斯拉創辦人特斯拉於5月23日對此表示，特斯拉和他自己都沒有要求向中國大陸電動車加徵關稅，因此得知華府的行動時感到很驚訝，認為抑制自由貿易或扭曲市場的行為並不好。而特斯拉在中國大陸市場的競爭相當激烈，沒有面對關稅，也沒有特殊待遇，但仍有良好表現，因此不贊成加徵關稅等任何扭曲市場的措施。

據了解，拜登政府的相關政策維持美國前總統川普所提出的多項關稅，同時提高其他關稅包括將電動車關稅提高4倍至100%以上等。此前，華府曾稱，新措施影響價值180億美元從中國大陸進口的商品。