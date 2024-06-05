拜登唱衰中國經濟：處於崩潰邊緣，並稱一帶一路是失敗倡議

俄羅斯衛星通訊社報導，美國總統拜登在《時代》雜誌6月4日刊登的專訪中談到中國經濟實力和全球影響力不斷下降，聲稱中國經濟「正處於崩潰的邊緣」，而一帶一路倡議是「令人討厭」的失敗倡議。

在採訪中，拜登對中國經濟前景非常不看好：「每個人都談論……中國有多強大，他們有多強大」，但事實上中國的「經濟正處於崩潰的邊緣」。拜登自問自答地說，「他們經濟蓬勃發展的想法？得了吧。」

拜登也對中國「一帶一路」倡議的持續影響力表示懷疑。 「一帶一路」倡議已成為「令人討厭的失敗倡議」。他還駁斥了「一帶一路」倡議成功幫助中國在全球「突破」並挑戰美國和俄羅斯影響力的說法。當被問及中國是否干預美國大選時，拜登表示，「有證據表明（中國的）干預正在進行中。」

但俄新社報導說，中國外長王毅曾就唱衰中國經濟發展前景論調回應說，中國的發展不僅有量的合理增長，而且有質的有效提升。唱衰中國必將反噬自身，誤判中國將錯失機會。