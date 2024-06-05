美學者國會作證 籲出動海防隊反制中國灰色地帶戰略

中國頻頻祭出海上灰色地帶行動，以不引戰的方式擴大控制。美國海事學者夏曼今（5）日在國會作證時建議，海岸防衛隊比軍艦更不易使局勢升級，也較靈活，華府應考慮出動海防隊反制北京非傳統的武力使用。

中國持續推進所謂「灰色地帶」策略，也就是動員海上民兵、漁船和海防船艦前往爭議水域，以在逐步增加實質控制之際，避免引爆軍事衝突。

美國聯邦眾議院國土安全委員會交通暨海上安全小組今天就「對抗灰色地帶：探討中國對海域的威脅」召開聽證會，海軍戰爭學院中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）主任夏曼（ChristopherSharman）等出席。

「中共對台灣的灰色地帶行動正在迅速升級。」夏曼在書面證詞中舉例，中國一艘快艇今年2月越界闖入金門海域遭台灣海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死。中國國務院台灣事務辦公室表示，「根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說。」

他指出，最近一次則是上週兩艘小型艦艇進入金門以南的限制水域。

夏曼說，中國的灰色地帶行動直指「重要縫隙」。台灣關係法的範圍未納入台灣離島，美國也不承認台灣「禁止和限制水域」的主張。因此，中國對台灣相關水域的執法行動，目的在於對台施壓，同時最大程度地減少美國作出反應的可能性。

夏曼建議，美國軍隊必須在協助盟友捍衛海上權利方面發揮更直接的作用，並確保任何爭端都是透過和平、合法手段解決。華府也可以公開揭露中國海警及海上民兵的危險行為，並向區域合作夥伴提供資訊及圖像。

他也主張出動美國海岸防衛隊（USCG，下稱海防隊），美國政府必須建立資金機制，為海防隊提供可靠的預算，以全面支持在遠洋地區日益增加的作業需求。

相對於美國海軍，海防隊的政治敏感性較低。承平時期，海防隊在國土安全部轄下運作，負責執法巡邏任務，打擊走私、非法捕魚等犯罪，同時偵測並破壞恐怖攻擊，另也參與海上搜救和移民執法行動。

夏曼說，在戰區交戰及自由航行任務（FONOPS）中，海防隊可當「哨兵」，為印太司令部（INDOPACOM）指揮官提供了比軍艦更不容易使局勢升級的優勢。

此外，他說，海防隊可強化與島國、難以進入的地點及大規模海軍軍隊無法抵達的地方，進行戰區安全合作。

夏曼認為，美國出動白色船身的海防隊，來對抗同樣是白船身的中國海警，也有助印太司令部與中方交手的觀感。

他也說，華府要維護海洋自由，必須了解北京由中國海軍、海警及海上民兵構成的「三重海上威脅」。由於這三個單位都向中共中央軍委會報，美國必須以整體方式因應。

夏曼另提到在論述、話語權取得優勢的重要性。他說，華府必須與印太夥伴合作，擬定關於中國灰色地帶部隊的敘事方式，以確保在危機發生時，美國與合作夥伴能夠在敘事層面領先。