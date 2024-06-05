六四事件35周年 布林肯促國際社會究責北京壓迫人權
今天是六四事件35周年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）依慣例發布聲明紀念此事，並呼籲國際社會合作，追究中華人民共和國在國內外壓迫人權的責任。
布林肯表示，今天是天安門大屠殺事件35周年，美國緬懷數以萬計支持中國民主的和平示威者，他們因捍衛自由與人權、推動終結腐敗而遭殘酷打壓；直到今天，實際的傷亡人數依然成謎，美國要向當時與隨後被殺害及遭拘禁者致敬。
布林肯提到，中國大陸各地現在還存在各種被壓制的聲音，包含在新疆、西藏和香港，美國會持續大聲疾呼，與國際社會合作，追究中華人民共和國在國內外壓迫人權的責任。
布林肯表示，美國呼應那些勇敢的天安門示威者的訴求，要求北京承認且尊重其簽署的、在世界人權宣言所載明的人權與基本自由；也呼籲中方無條件釋放其任意不公拘留的人士。
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