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嫦娥六號 月背打卡自拍

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸「嫦娥六號」完成首次在月球背面採樣，其所攜帶的移動相機，透過自主移動並成功拍攝、回傳著陸器和上升器合影。（中新社）
大陸「嫦娥六號」完成首次在月球背面採樣，其所攜帶的移動相機，透過自主移動並成功拍攝、回傳著陸器和上升器合影。（中新社）

大陸國家航天局昨發布「嫦娥六號」探月工程最新進展，在二至三日順利完成人類史上首次在月球背面的智慧快速採樣後，昨上午上升器攜帶月球樣品自月球背面點火起飛，並成功進入預定環月軌道。接著上升器將與在軌道上等待的軌道器和返回器組合體對接，待適當時機將月背樣品帶回地球，返回器預計降落在內蒙古四子王旗著陸場。

大陸國家航天局還為嫦娥六號開設微博帳號，嫦娥六號三日「發文」打趣寫下「大家好，我是嫦娥六號，現在我正在月球挖土」，昨日也發布數張登陸器登陸月球背面拍攝的系列影像，呈現了著陸區域附近分布多個十多公里直徑的環形坑、著陸點北側的查菲環形山，另有移動相機為嫦娥六號與用玄武岩「織」成的大陸五星旗及月表合影。

央視報導，嫦娥六號登陸器配置的降落相機、全景相機、月壤結構探測器、月球礦物光譜分析儀等多種有效載荷正常開機，按計畫開展了科學探測。在偵測器鑽取採樣前，月壤結構偵測儀對採樣區地下月壤結構進行了分析判斷，為採樣提供資料參考。

報導指出，智慧採樣是嫦娥六號任務的核心關鍵環節之一，探測器經受住了月背高溫考驗，透過鑽具鑽取和機械臂表取兩種方式，分別採集了月球樣品，實現多點、多樣化自動採樣。此外，隨嫦娥六號一同登月的歐洲太空總署月表負離子分析儀、法國月球氡氣偵測儀等儀器也正常進行科學探測任務。

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