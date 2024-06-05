曾提「香港玩完論」 羅奇：港一國兩制更具中國特色

曾提出「香港玩完論」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）近日接受港媒專訪指出，相信北京在二○一九年反送中風波後不會放棄對香港的「控制」，香港已由「一國兩制」變成「更有中國特色的兩制」。他並認為，基於影響香港發展的因素均非香港自身能左右，因此他仍維持香港「玩完」的觀點。

羅奇曾長期在香港工作，年初他在英國金融時報撰寫題為「我痛苦地承認香港已經玩完」（It pains me to say Hong Kong is over）文章，引起關注。當時香港政務司長陳國基曾公開反駁他的論點，批評美國及西方不時對香港發表負面言論。羅奇近日再度訪港並接受香港明報專訪，就香港情勢提出最新觀察。

他提出香港的終結受到三個因素影響，一是香港政治受到反送中事件與港版國安法影響，香港自治被削弱；二是大陸經濟問題直接衝撞到對其起槓桿作用的香港股市；三是受到中美關係影響，香港被迫選邊站。

羅奇指出，上述三項因素均非香港能左右。香港與大陸在經濟及政治上的連結愈趨緊密，香港能改變的空間也愈來愈小，故他仍維持香港「玩完」的觀點。

針對大陸與香港關係，羅奇認為，自二○一九年（香港掀起反送中運動），香港的「一國兩制」定義已改變，不代表沒有兩種制度，只是我們未必願意承認，是更有中國特色的兩制。二○一九年後，要北京不控制香港很難，他建議北京可列出香港一國兩制與大陸制度不同的特徵，例如法治、資本自由流通、人員流動等，逐個範疇向外展示香港仍堅持一國兩制。

至於外界最關注的言論自由，羅奇在採訪中笑了一聲稱，這方面或觸及北京「大紅線」。

提到香港經濟，羅奇直言難以快速有效解決，一方面刺激股市措施收益有限，同時香港過分傾斜金融業，應積極擴大經濟基礎，特別世界正經歷人工智慧、大數據或替代能源等新一波工業革命浪潮，香港能做的或許有限，但在這些領域建立優勢很重要，吸引科研對香港也有利。

羅奇在發出香港玩完論後，依舊出席三月的中國發展高層論壇，會後他受訪說，他不獲准就香港問題發表意見，但其他來自香港的與會者並未如實反映香港情況。