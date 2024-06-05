六四35周年／我朝野悼念 齊聲挺民主

昨天是六四事件卅五周年，朝野政治領袖都發表紀念六四看法。賴清德總統表示，一個真正令人尊敬的國家，是可以讓人民大聲說話，「任何政權都應該勇敢面對人民的聲音，特別是年輕的世代」，因為社會的變革往往仰賴多元的意見；青年世代促進國家革新的力量，不該被壓制，而是該受到國家的保護和鼓勵。

賴總統說，紀念六四不只是為了六四，更因為全球心繫民主自由的人們，都有著共同的信念，唯有民主自由，才能真正保護人民；六四的記憶不會在歷史的洪流中消失，我們也會持續努力，讓這段歷史記憶能夠長存人心，感動關心中國民主的每一個人。

國民黨主席朱立倫說，「專制或民主，哪個更真切合適現代的中國？主權在民更適合我們。」這是國父孫中山當年曾說過的話，也是大家在台灣堅守的生活方式；國民黨永遠與追求自由和民主的所有好朋友們站在一起，堅定捍衛中華民國，守護這座華人的民主燈塔。

民眾黨主席柯文哲也在臉書喊話表示，平反六四，更能證明中國政府可以面對自己的歷史，可以用正面的態度迎向未來，更重要的，是不讓歷史的悲劇再發生在後代的子孫身上。

【國際中心／綜合報導】六四天安門事件屆滿卅五周年，日本和歐盟都發表官方聲明，關切中國大陸人權。日本政府發言人、官房長官林芳正四日表示，日本包含在聯合國場合在內，對於中國人權狀況都持續表達關切。

歐盟對外事務部四日發布聲明表示，記住這些事件並尊榮被殺害、拘留或失蹤者，對未來世代和集體記憶至為重要；歐盟與受害者家屬站在一起，要求中國認知這些事件並採取負責任行動。