聽新聞
test
0:00 / 0:00

六四35周年／我朝野悼念 齊聲挺民主

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷鄭媁林縉明／台北報導

昨天是六四事件卅五周年，朝野政治領袖都發表紀念六四看法。賴清德總統表示，一個真正令人尊敬的國家，是可以讓人民大聲說話，「任何政權都應該勇敢面對人民的聲音，特別是年輕的世代」，因為社會的變革往往仰賴多元的意見；青年世代促進國家革新的力量，不該被壓制，而是該受到國家的保護和鼓勵。

賴總統說，紀念六四不只是為了六四，更因為全球心繫民主自由的人們，都有著共同的信念，唯有民主自由，才能真正保護人民；六四的記憶不會在歷史的洪流中消失，我們也會持續努力，讓這段歷史記憶能夠長存人心，感動關心中國民主的每一個人。

國民黨主席朱立倫說，「專制或民主，哪個更真切合適現代的中國？主權在民更適合我們。」這是國父孫中山當年曾說過的話，也是大家在台灣堅守的生活方式；國民黨永遠與追求自由和民主的所有好朋友們站在一起，堅定捍衛中華民國，守護這座華人的民主燈塔。

民眾黨主席柯文哲也在臉書喊話表示，平反六四，更能證明中國政府可以面對自己的歷史，可以用正面的態度迎向未來，更重要的，是不讓歷史的悲劇再發生在後代的子孫身上。

【國際中心／綜合報導】六四天安門事件屆滿卅五周年，日本歐盟都發表官方聲明，關切中國大陸人權。日本政府發言人、官房長官林芳正四日表示，日本包含在聯合國場合在內，對於中國人權狀況都持續表達關切。

歐盟對外事務部四日發布聲明表示，記住這些事件並尊榮被殺害、拘留或失蹤者，對未來世代和集體記憶至為重要；歐盟與受害者家屬站在一起，要求中國認知這些事件並採取負責任行動。

六四 日本 歐盟

延伸閱讀

六四35週年 日本政府發言人：關切中國人權狀況

北韓疑試射飛彈 日本政府晚間針對沖繩發布警報

超越2021紀錄 日本：陸公務船連158天航行釣島附近創新高

日本官房長官證實：請北京傳話要求北韓取消人造衛星發射計畫

相關新聞

曾提「香港玩完論」 羅奇：港一國兩制更具中國特色

曾提出「香港玩完論」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）近日接受港媒專訪指出，相信北京在二○一九年...

六四35周年 北京街頭軍警站崗

昨天是中國大陸「六四事件」卅五周年，北京當局提高社會維穩措施，除天安門廣場仍需預約進入，天安門城樓公告全天關閉外，在北京...

嫦娥六號 月背打卡自拍

大陸國家航天局昨發布「嫦娥六號」探月工程最新進展，在二至三日順利完成人類史上首次在月球背面的智慧快速採樣後，昨上午上升器...

六四事件35周年 布林肯促國際社會究責北京壓迫人權

今天是六四事件35周年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）依慣例發布聲明紀念此事，並呼籲國際社會合作，追究...

六四35周年／我朝野悼念 齊聲挺民主

昨天是六四事件卅五周年，朝野政治領袖都發表紀念六四看法。賴清德總統表示，一個真正令人尊敬的國家，是可以讓人民大聲說話，「...

陸對台軍演、砍ECFA優惠 陸「台企聯」籲民進黨負責

賴清德總統520就職後，大陸展開對台軍演，並宣布中止ECFA早期收穫清單項下的134項台灣產品關稅減讓，使近期兩岸關係跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。