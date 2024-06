前大摩亞洲區主席看淡香港 「更有中國特色的兩制」

曾提出「香港玩完論」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)近日接受港媒專訪指出,相信北京在2019年反送中風波後不會放棄對香港的「控制」,香港已由「一國兩制」變成「更有中國特色的兩制」。他並認為,基於影響香港發展的因素均非香港自身能左右,因此他仍維持香港「玩完」的觀點。

羅奇曾長期在香港工作,年初他在英國金融時報撰寫題為「我痛苦地承認香港已經玩完」(It pains me to say Hong Kong is over)文章,引起關注。

當時香港政務司長陳國基曾公開反駁他的論點,批評美國及西方不時對香港發表負面言論。

羅奇近日再度訪港並接受香港明報專訪,就香港情勢提出最新觀察。