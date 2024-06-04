雪梨燭光悼念六四35周年 繞行中國領事館抗議

紀念六四天安門事件35週年，雪梨多個民運組織今晚在中國駐雪梨總領事館前舉辦燭光悼念活動，參與者並手舉「自由民主法治人權」布條繞行總領事館，要求中國停止一切迫害。

澳洲雪梨、墨爾本、布里斯本（Brisbane）、伯斯（Perth）等城市近日陸續舉辦紀念六四活動，參與者今晚在中國駐雪梨總領事館前集會，以蠟燭排出「35」、「六四」字樣，並舉辦演講，紀念六四天安門35週年。

除了紀念六四事件，部分參與者也手舉「光復香港，時代革命」標語，聲援香港民主抗爭，更有西藏及維吾爾族人權團體參與，要求中國停止政治迫害。此外，有參與者手舉「釋放楊恆均」標語，聲援遭中國關押5年的澳籍華裔作家楊恆均，並有許多參與者手舉中、英文並列的「共產黨下台」、「人權至上」標語。

部分參與者為安全考量，全程戴上口罩、帽子，還有參與者手舉黃色雨傘，致敬香港民主抗爭。

中國民主團結聯盟主席鍾錦江說，直到今天，中國大陸仍不能公開舉行紀念六四活動，因此，海外紀念六四活動不僅是為自己，也是為中國內部千萬民眾表達共同哀思、抗議及紀念。他說，中共的歷史就是鎮壓人民的罪惡歷史，六四不會第一次，也不會是最後一次，甚至可能不是最殘暴的一次，「我們要求的不僅是平反六四，而是要徹底結束一黨專制，確保基本人權，實現自由民主。」

旅居澳洲的中國參與者棠先生向中央社表示，他今晚戴著帽子和口罩參與，「畢竟還有家人在國內，不希望影響他們」，他認為海外紀念六四活動的意義在於向年輕一代傳遞訊息，即使海外的中國學子沒有參與，仍能夠透過各種方式知道這些活動。他並特別想對台灣人說，台灣該更珍惜能自由表達意見的機會，「看看香港回歸後的一國兩制，他們的權利被蠶食鯨吞」，這是對台灣的前車之鑑，就是不要相信中國的任何一句話。

旅居澳洲的中國參與者伊紋則向中央社說，他事前分享了活動訊息給理念相同的朋友，基於安全考量，大家也有共識不要開車前往、不要同時出現、在現場也不要相認。除了穿戴鴨舌帽、口罩及穿戴無識別度衣物外，更特地隨身帶了另一套衣物以防萬一。

對於參與原因，伊紋引述了六四紀錄片中一名學生的名言，直言「It’s my duty（這是我的責任）！」他說，儘管紀念六四活動或支持香港活動對於歷史進程影響力有限，但有限不代表沒有用，「持續的紀念活動能把事實、精神、理念及勇氣傳遞下去，對所有在民主運動上付出代價的人來說，最重要的是他們所做的事沒有白費」，紀念六四活動也像在黑暗中點亮一隻蠟燭，能讓同樣對中國政府不滿的人知道「你不是一個人」，最後，他還想對中國政府說：「欠債還錢，殺人償命」。