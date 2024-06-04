聽新聞
test
0:00 / 0:00

雪梨燭光悼念六四35周年 繞行中國領事館抗議

中央社／ 雪梨4日專電
紀念六四天安門事件35週年，雪梨多個民運組織今晚在中國駐雪梨總領事館前舉辦燭光悼念活動。法新社
紀念六四天安門事件35週年，雪梨多個民運組織今晚在中國駐雪梨總領事館前舉辦燭光悼念活動。法新社

紀念六四天安門事件35週年，雪梨多個民運組織今晚在中國駐雪梨總領事館前舉辦燭光悼念活動，參與者並手舉「自由民主法治人權」布條繞行總領事館，要求中國停止一切迫害。

澳洲雪梨、墨爾本、布里斯本（Brisbane）、伯斯（Perth）等城市近日陸續舉辦紀念六四活動，參與者今晚在中國駐雪梨總領事館前集會，以蠟燭排出「35」、「六四」字樣，並舉辦演講，紀念六四天安門35週年。

除了紀念六四事件，部分參與者也手舉「光復香港，時代革命」標語，聲援香港民主抗爭，更有西藏及維吾爾族人權團體參與，要求中國停止政治迫害。此外，有參與者手舉「釋放楊恆均」標語，聲援遭中國關押5年的澳籍華裔作家楊恆均，並有許多參與者手舉中、英文並列的「共產黨下台」、「人權至上」標語。

部分參與者為安全考量，全程戴上口罩、帽子，還有參與者手舉黃色雨傘，致敬香港民主抗爭。

中國民主團結聯盟主席鍾錦江說，直到今天，中國大陸仍不能公開舉行紀念六四活動，因此，海外紀念六四活動不僅是為自己，也是為中國內部千萬民眾表達共同哀思、抗議及紀念。他說，中共的歷史就是鎮壓人民的罪惡歷史，六四不會第一次，也不會是最後一次，甚至可能不是最殘暴的一次，「我們要求的不僅是平反六四，而是要徹底結束一黨專制，確保基本人權，實現自由民主。」

旅居澳洲的中國參與者棠先生向中央社表示，他今晚戴著帽子和口罩參與，「畢竟還有家人在國內，不希望影響他們」，他認為海外紀念六四活動的意義在於向年輕一代傳遞訊息，即使海外的中國學子沒有參與，仍能夠透過各種方式知道這些活動。他並特別想對台灣人說，台灣該更珍惜能自由表達意見的機會，「看看香港回歸後的一國兩制，他們的權利被蠶食鯨吞」，這是對台灣的前車之鑑，就是不要相信中國的任何一句話。

旅居澳洲的中國參與者伊紋則向中央社說，他事前分享了活動訊息給理念相同的朋友，基於安全考量，大家也有共識不要開車前往、不要同時出現、在現場也不要相認。除了穿戴鴨舌帽、口罩及穿戴無識別度衣物外，更特地隨身帶了另一套衣物以防萬一。

對於參與原因，伊紋引述了六四紀錄片中一名學生的名言，直言「It’s my duty（這是我的責任）！」他說，儘管紀念六四活動或支持香港活動對於歷史進程影響力有限，但有限不代表沒有用，「持續的紀念活動能把事實、精神、理念及勇氣傳遞下去，對所有在民主運動上付出代價的人來說，最重要的是他們所做的事沒有白費」，紀念六四活動也像在黑暗中點亮一隻蠟燭，能讓同樣對中國政府不滿的人知道「你不是一個人」，最後，他還想對中國政府說：「欠債還錢，殺人償命」。

人權 六四 天安門 雪梨 香港回歸

延伸閱讀

港男點2道餐點 崩潰指出2宗罪嘆品質差：香港自己搞死自己

北京到香港縮至12個多小時 京滬至香港直通高鐵升級

羅奇：香港一國兩制已變成「更有中國特色的兩制」

國銀新南向兩大目標達陣 新增三據點落腳星國、雪梨、孟買

相關新聞

「正在月球挖土」嫦娥六號微博開張 網友一看貼文細節服了

嫦娥六號6月2日至3日順利完成在月球背面南極-艾特肯盆地的智慧快速採樣，其微博帳號「嫦娥六號月球探測器」在3日開張，從昨...

「天安門母親」喊話習近平：六四是繞不過去的歷史悲劇

在紀念六四天安門事件35周年前夕，「天安門母親」在其網站發表祭文，表達對失去親人的懷念，對政府沉默的悲哀。

汪文斌將卸任大陸外交部發言人 已候任駐柬埔寨大使

大陸外交部發言人汪文斌主持完5月24日外交部例行記者會後，傳出即將卸任的消息。根據大陸國家國際發展合作署微信公眾號4日晚...

董軍稱台獨等於戰爭 陸學者：大陸仍未放棄和平統一

新加坡香格里拉對話已結束，曾參加過十屆香會的北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波觀察此次對話會後就台灣問題表示，大陸...

陸對台軍演、砍ECFA優惠 陸「台企聯」籲民進黨負責

賴清德總統520就職後，大陸展開對台軍演，並宣布中止ECFA早期收穫清單項下的134項台灣產品關稅減讓，使近期兩岸關係跌...

雪梨燭光悼念六四35周年 繞行中國領事館抗議

紀念六四天安門事件35週年，雪梨多個民運組織今晚在中國駐雪梨總領事館前舉辦燭光悼念活動，參與者並手舉「自由民主法治人權」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。