「天安門母親」喊話習近平：六四是繞不過去的歷史悲劇

在紀念六四天安門事件35周年前夕，「天安門母親」在其網站發表祭文，表達對失去親人的懷念，對政府沉默的悲哀。

「35年來，我們始終無法忘記你們離開家的身影」。「今天我們站在這裡，看著親人的照片，心情無比難過。我們不禁要問中國執政黨和中國政府：社會矛盾一定要用剝奪他人生命的方式去解決嗎？！」

「天安門母親」對政府極力掩蓋這段歷史的做法無法理解。「35年過去了，政府依舊保持沉默。能夠在網絡上看到的，是中國共產黨簡史裡就當年89年學生運動引發的慘案說辭。這樣顛倒是非、罔顧事實的說辭，我們無法接受或容忍。」

「天安門母親」希望還原歷史真相，文章一連串問道：

當年「什麼地方發生了反革命暴亂？反革命暴亂分子有哪些人，六四當天衝擊了哪些黨政首腦要害部門？其背後的內幕是什麼？散布的謠言是什麼？軍隊在天安門廣場清場後，政府的發言人在公開場合中說天安門廣場上沒有開槍，沒有死人。既然沒有開槍、沒有死人，天安門廣場又何來被反革命分子煽動的反革命暴亂？」

三大訴求：真相、賠償、問責

「天安門母親」再次重申3項訴求：公布死者名單和人數、給予受難家屬賠償以及追究責任者。「這也是我們群體一貫堅持的真相、賠償、問責三項訴求。」

祭文直接向中共總書記習近平喊話，「六四慘案三十五周年之際，我們再一次誠懇地向國家主席習近平先生及政府呼籲，期待政府能夠與我們就相關問題進行對話」。文章指出，六四是中國政府必須要面對和需要向人民交代的無法繞過去的歷史性悲慘事件。

這份祭文共由114人簽名，比去年少了兩人；附錄歷年來簽名者中已故天安門母親成員名單共73人，比去年多了兩人。

「天安門母親」是六四受難者群體，於1989年天安門事件後不久逐漸形成，包括六四死難者親屬和部分六四傷殘者。

1994年10月，由「天安門母親」召集人之一的丁子霖女士編著的《六四受難者名冊》一書由香港《九十年代》雜志社出版。該書記錄了96位死難者和49位傷殘者。

1995年5月，「天安門母親」第一次以聯署的方式致函全國人大常委會，要求調查六四真相，公布結果，向死者親屬作出個案交代。

（綜合報導）

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