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六四天安門35周年 歐盟：記住這些事件對未來世代極重要

中央社／ 布魯塞爾4日專電
六四天安門事件35周年，歐盟對外事務部表示，記住這些事件並尊榮被殺害、拘留或失蹤者，對未來世代和集體記憶至為重要。法新社
六四天安門事件35周年，歐盟對外事務部表示，記住這些事件並尊榮被殺害、拘留或失蹤者，對未來世代和集體記憶至為重要。法新社

歐盟對外事務部發布聲明表示：「今天是1989年在北京天安門廣場暴力鎮壓和平追求民主活動的35週年，記住這些事件並尊榮被殺害、拘留或失蹤者，對未來世代和集體記憶至為重要。」

歐洲聯盟對外事務部（EEAS）以發言人聲明的形式回應六四事件35週年。聲明指出，歐盟與受害者家屬堅定站在一起，要求中國當局認知這些事件並採取負責任的行動。

歐盟表示，對於因1989年事件或因相關紀念活動而遭到拘留者，他們的法律保障和正當程序權利應受尊重。

聲明也表示，近期在香港等地發生壓制六四紀念活動和監控六四言論的措施，令歐盟關切，因為這凸顯在中國內部提倡人權和基本自由所遭遇的挑戰。

歐盟表示將與中國在人權和基本自由的議題上保持對話、合作。

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