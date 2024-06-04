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董軍稱台獨等於戰爭 陸學者：大陸仍未放棄和平統一

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
美防長奧斯丁（左一）與陸防長董軍（右一）在香格里拉對話會上會談。路透
美防長奧斯丁（左一）與陸防長董軍（右一）在香格里拉對話會上會談。路透

新加坡香格里拉對話已結束，曾參加過十屆香會的北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波觀察此次對話會後就台灣問題表示，大陸並未放棄和平統一的想法，台灣問題的背後是美國，但時間在大陸這邊。

周波曾8次以解放軍的軍職身分參加香會，後兩次（包括這次）以軍事學者出席，陸媒觀察者網訪問他時提問，大陸軍方表示：台獨等於戰爭，誰要將台灣分裂出去，那就是螳臂擋車，自取滅亡。這是不是意味著非和平的方式完成統一進程的可能性在增加？

周波解析，董部長（國防部長）在講話裡還是強調了大陸要以最大的誠意盡一切努力和平解決台灣問題。但是另一方面台海形勢確實在發生變化，分裂勢力變得更加倡狂，這也是事實。但現在還不能說大陸已經完全放棄了和平統一的想法，簡單來說台灣是搬不走的，時間也在大陸這邊，「我們對自己要有信心，在和平統一的機會完全喪失之前，都要盡一切努力去爭取。現在中國政府的政策也在給台灣居民更多的機會和選擇」。

「董部長也提到，台灣問題不僅僅是大陸與台灣之間的關係，它的背後是美國。談到美國我們就不妨拿俄烏衝突做一個假設，到目前為止美國堅決不派兵參加俄烏衝突，憑什麼就認為一旦台海爆發衝突，美國就一定會出兵台海？「中俄軍隊的實力相比較，除了俄羅斯的核武器比我們多之外，你很難證明俄軍比我們強」。

周波說，新中國成立以來，解放軍沒有輸掉過任何一場戰爭，「我們的軍費是俄羅斯的三倍，迄今為止我們有三艘航母，我們的人員數量也比俄羅斯多，我們的造船工業能力是美國的200多倍，在高科技領域比如說無人機，中國的水準和優勢是大家公認的。中國的軍力發展潛力是巨大的，我們的水準不會被限制在現在這個程度，但美國的軍工潛力卻是堪憂，衰落嚴重，自己的軍艦都要討論是不是要到日本韓國修……從時間來講，我覺得美國人面對中國人民解放軍，只會感覺壓力越來越大」。

俄羅斯 台獨 美國 解放軍

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