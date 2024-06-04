人權觀察：六四35年後 中國不斷加強鎮壓相關議題

國際人權組織「人權觀察」3日在六四事件35週年前夕發表聲明，指中國當局至今不斷加強鎮壓一切有關89民運和六四屠殺的討論和悼念，且全面封堵紀念活動，進而逮捕包括香港在內所有試圖紀念死難者的人士。

美國之音（VOA）中文網報導，人權觀察中國部代理主任王松蓮表示，中國政府企圖抹消全中國和香港對六四屠殺的記憶。但35年過去，中國政府依然無法撲滅民間對當年不惜犧牲一切，促進中國尊重民主與人權者的熱切懷念。

人權觀察（Human Rights Watch）除在聲明中作上述指控外，並批評中國當局至今拒絕承擔六四屠殺責任及賠償受害者家屬。同時舉例，今年4月3日，曾為89學運領袖之一的徐光，因2022年5月在派出所前舉牌呼籲平反六四，被依「尋釁滋事」罪被判刑4年。且據報導，徐光在羈押期間屢遭酷刑及不當對待。

聲明並引述「天安門母親」提供的消息，指該團體4名發起人之一的張先玲住家遭當局派員站崗監控。其他89民運相關人士，包括天安門絕食學生之一、人權律師浦志強及貴州學生領袖季風，也都受到警方嚴密監控或暫被帶離住所。

這項聲明提到，在「一國兩制」早已崩潰的香港，當地警方甚至不敢提及六四。今年5月28日至29日，港警以「利用某個將至的敏感日子」發布「煽動意圖」的貼文為由，陸續逮捕7人，包括另案在押的社運人士鄒幸彤及她65歲的母親。而這7人是「23條立法」後首批因言獲罪的人士。

聲明提到，2023年11月，香港當局拒絕續簽加拿大華裔歷史學教授何曉清的工作簽證，而她任教的香港中文大學事後也將她解聘，理由是她撰寫「天安門流亡者：中國民主抗爭的呼聲」一書，而該書已於2023年5月被港府從香港公共圖書館下架。

這項聲明表示，中國政府長期漠視國內外要求為六四屠殺伸張正義的呼聲。而歐盟和美國當年實施的制裁措施，多年來卻已逐漸放寬或取消，而六四屠殺及後續鎮壓未能引起持續一致的國際回應，間接導致中國當局的人權侵犯不斷變本加厲。

聲明強調，在六四屠殺35週年之際，人權觀察敦促中國當局應尊重言論、結社與和平集會自由權力；停止騷擾和任意拘捕批評官方對六四說法的人士；會見「天安門母親」成員並向他們道歉，公布所有死難者和非法監禁者的姓名，並給予受害者家屬適當賠償。

同時，中國當局應允許對六四屠殺及後續鎮壓進行獨立的公開調查，並迅速公布調查發現與結論；無條件開放因89民運流亡海外的中國公民返國，以及調查參與策劃或下令對示威者非法使用致命武力的文職和軍職官員，並予適當起訴。

聲明也敦促各國應公開紀念六四35週年，利用這個日子施壓中國政府負起責任，並要求各國政府繼續努力向中國政府究責，響應2020年6月由50名聯合國人權專家發出的呼籲，要求聯合國人權理事會設立獨立的聯合國職權，以監測和報告中國的人權迫害。

王松蓮針對這項聲明表示，國際社會不應縱容中國政府拒絕處理六四屠殺暴行，以及對維繫記憶人士的持續迫害。各國政府應在六四35週年這天重申以往承諾，致力對中國不斷惡化的人權紀錄，採取強硬、協調一致且秉持原則的行動。