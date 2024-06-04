台灣傳產就業人數較多 專家：若ECFA被取消是極大傷害

中信金控首席經濟學家林建甫4日下午出席北威論壇以「FED要降不降折煞全球金融市場」為題發表演講，其中就大陸的經濟變化指，大陸經濟數據在固定投資、房地產部分仍非常疲軟，房地產泡沫的修正可能還需一段時間。針對「520」後兩岸關係，林建甫認為，兩岸未來的關係還有待觀察，並稱若ECFA被取消對傳統產業具極大傷害，尤其傳統產業較高科技業的就業人數較多，會是替代關係的問題。

林建甫指出，其中針對大陸財經變化首先指出，大陸現在經濟還是有逆風，四月份中國大陸本來是要量化貨幣政策，要用財政來救經濟，不過，這些政府官方政策，在四月份可以看到就是M2的增長率遠低於市場預期，這部分即是中國人民銀行（大陸央行）在打資金空轉的行動。

林建甫表示，由於資金空轉的行動，基本上「當地大家（大陸民眾）對現在的經濟沒有信心」，擔心商品倒掉，所以不投資、不消費，也不敢去買理財商品。至於企業就是透過低貸高存的方式逃離，但這是沒有生產力的，所以人行就把這類問題先解決。

而在出口部分，林建甫說，大陸的出口確實是有回升，包括在其「五一」勞動節的消費是有回升，但是這個都還有待提升，因為這波以來大陸也被打得很慘。他再指，現在全世界沒有通膨的地方是中國大陸，但大陸的物價最近是有回升，從「五一」即可見到消費有上來，「但這個仍相對偏離」。

關於大陸的物價下跌，林建甫指，這與民眾不敢消費有極大關係，而不敢消費與房地產走跌大有關係，「房地產造成民間財務的損失，也就打擊了經濟的信心」，對高端消費的影響特別大。

林建甫認為，大陸現在的經濟數據，尤其是固定投資、房地產的部分還是非常疲軟的，「房地產泡沫的修正可能真的要一段時間」。他舉例，美國在80年代的儲貸危機（Savings and Loan Crisis）都是房地產的問題，且2008年的次貸風暴都要許多年，要到2015年才開始升息，所以美國從2008至2015年整整7年極低的利率，經濟才有辦法活過來。

至於人民幣接下來還會不會再貶？林建甫提到，人行副行長朱鶴新近期於4月18日特別講到，大陸官方維穩的目標跟決心是不變的，換句話說現在就是把人民幣的價位，放在中間價位的上下波動都要抓得非常緊。而現在也是因美國利率仍過高，所以利差太大造成人民幣有貶值壓力。若美國聯準會下半年開始降息，這樣負利差的程度就會下降，也會縮減人民幣貶值壓力。