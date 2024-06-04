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六四35週年 香港維園無大型悼念活動港警仍戒備

中央社／ 香港4日電
「六四事件」35週年，儘管香港沒有大型悼念活動，但警方仍然有所戒備。法新社
「六四事件」35週年，儘管香港沒有大型悼念活動，但警方仍然有所戒備。法新社

今天是1989年北京「六四事件」35週年，儘管香港沒有大型悼念活動，但警方仍然有所戒備，尤其在維多利亞公園及其外圍銅鑼灣一帶。

早上在維園內外，警方明顯加派了警員在場戒備，他們穿上防刺背心巡邏，至少2至3人一組；在維園外的銅鑼灣街上，警方也派出裝甲車和警車巡邏。

警方自昨晚起已在銅鑼灣一帶加強戒備，傍晚約有百名警員出沒，單在崇光百貨門外就約有50名警員駐守，但晚上沒有市民到場悼念。

昨晚深夜，警方在銅鑼灣駱克道帶走了據說是行為藝術家的陳式森；警方指他當時在街上造成混亂，所以截停他並帶回警署調查，其後予以無條件釋放。

在1990至2019年之間的每年6月4日晚上，數以萬計港人都會前往維園參加燭光晚會，悼念「六四事件」死難者。不過，舉辦活動的香港市民支援愛國民主運動聯合會已經解散。

2019年是支聯會最後一次舉辦燭光晚會，之後因為COVID-19疫情爆發，港府禁止支聯會舉辦相關活動，其後支聯會更因香港國安法的實施而宣布解散。

今年沒有團體向警方申請在維園舉辦類似悼念活動，但即使有人申請，維園已沒有地方可供使用，因為自本月1至5日，過往此時供燭光晚會使用的足球場，已被用作舉辦「第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」。

這項嘉年華由28個親中同鄉社團合辦，已大致占用了維園可用的空間。

六四 國安法 香港

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